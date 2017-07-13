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Киноблог » Вести с полей » 13 июля 2017, 15:09:09
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Лили Джеймс получила роль в сиквеле ромкома «Мама Мия»

Лили Джеймс

Лили Джеймс подписалась на участие в продолжении музыкально-романтической комедии режиссёра Филлиды Ллойд «Мама миа!», анонсированном в мае этого года. Сиквел получил название «Мама миа: Опять всё сначала!» ("Mamma Mia: Here We Go Again!"). В картине, как ожидается, примут участие практически все звёзды оригинала: Мерил Стрип, Аманда Сейфрид, Пирс Броснан, Колин Фёрт, Стеллан Скарсгаард, Кристин Барански и Джули Уолтерс.

Фильм 2008 года был экранизацией одноимённого мюзикла, основанного на песнях знаменитой шведской группы АВВА. Сейфрид сыграла девушку Софи Шеридан, которая готовится к важнейшему событию в её жизни — замужеству. На свою свадьбу она хочет пригласить своего отца, однако воспитавшая её мать (Мерил Стрип) не знает, кто из троих её бывших возлюбленных является биологическим отцом Софи. Тогда девушка приглашает всех мужчин, чтобы на месте раз и навсегда выяснить тайну своего рождения.

Броснан, Скарсгаард и Фёрт сыграли предполагаемых отцов Софи, а Барански и Уолтерс — давних подруг её матери. Лили Джеймс сыграет в продолжении героиню Стрип Донну в молодости, куда будут переноситься время от времени события с целью показать, как взаимоотношения из прошлого влияют на настоящее.

В фильме планируется использовать песни АВВА, не вошедшие в киноримейк и уже в нём исполненные. Члены группы — Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус написали песни и выступают исполнительными продюсерами фильма. Автор сценария и режиссёр картины — британец Ол Паркер, сценарист дилогии «Отель Мэриголд» и режиссёр таких фильмов, как: «Сейчас самое время» и «Представь нас вместе». Релиз фильма назначен на 20 июля 2018 года.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/13/5253.shtml?1
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