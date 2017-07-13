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Джо Пеши и Харви Кейтель снимутся в «Ирландце» Скорсезе
Джо Пеши («Бешеный бык», «Славные парни», «Казино», «Однажды в Америке», «Ложное искушение», «Один дома») долгое время упоминавшийся в связи с гангстерской драмой Мартина Скорсезе «Ирландец», официально зачислен в проект. Актёр будет сниматься в кино впервые с 2010 года. Кроме того, практически поставил свою подпись на контракте Харви Кейтель и договаривается об участии Бобби Каннавэйл. Помимо них в фильме примут участие — в седьмой раз у Скорсезе — Роберт де Ниро и впервые Аль Пачино. Пеши будет сниматься у режиссёра в четвёртый раз, Кейтель — практически постоянный участник его проектов.
В основе картины, которая поведает историю ирландского киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец, причастного к громким убийствам, лежит книга Чарльза Брандта «Я слышал, что вы красите дома» ("I Heard You Paint Houses") о преступлениях гангстера. Автор адаптированного сценария — Стивен Заллиан.
Ширан — бывший профсоюзный чиновник, обвинявшийся в связях с мафией и многочисленных убийствах. Был видным криминальным авторитетом в коррумпированном союзе мафиозных семейств с профсоюзами. Служил охранником и наёмным убийцей у американского профсоюзного лидера Джимми Хоффы, выполнявшим приказы своего босса по устранению чересчур принципиальных профсоюзных чиновников и членов других конкурирующих союзов, угрожавших Хоффе потерей сфер влияния.
Роберт де Ниро сыграет Фрэнка «Ирландца» Ширана, на счету которого, как полагают, свыше 25 убийств. Аль Пачино изобразит Джимми Хоффу, а Пеши — босса мафии из Пенсильвании Рассела Буфалино, который подозревался в причастности к его исчезновению. Харви Кейтель договаривается о роли босса филадельфийской мафии Анжело Бруно по прозвищу Мягкий Дон. Бобби Каннавэйлу предложена роль Джо Галло по кличке Безумный Джо из нью-йоркского клана Коломбо.
Производством и финансированием проекта займётся Netflix, поскольку кинокомпания Paramount отказалась вкладываться в проект проект после того как его бюджет вырос до $100 млн. В планы Netflix также входит прокат картины и участие в оскаровской гонке. Съёмки стартуюи в ближайшие дни и продлятся до конца года.
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