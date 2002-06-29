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Кинокасса России: 29.06-02.07, «Гадкий я 3» гадит меньше ожидаемого

Киноблог » Бокс-офис » 04 июля 2017, 23:29:40
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Гадкий я 3

Отечественный бокс-офис вторую неделю подряд показал, что усталость от долгоиграющих франчайзов становится всё более заметным явлением и у нас, хотя речь все равно идёт об огромных деньгах и менее резких падениях, чем за океаном. Не совсем ожидаемым примером тому стал «Гадкий я 3», который собрал 555 млн руб. и, тем самым, уверенно обогнал вторую часть (401 млн), но в то же время оказался к ней куда ближе, чем к «Миньонам» (865 млн), и пролетел мимо топ-5 анимационных стартов всех времён, где позади спин-оффа про маленьких жёлтых мерзавцев находятся три оригинальных проекта и один сиквел аж семилетней давности. Даже с учётом летних будней и возможной выносливости новичку теперь может не хватить сил, чтобы отобрать у «Босса-молокососа» (1,526 млрд) звание самого кассового мультфильма года, а такого мало кто мог ждать.

Сразу же за пределами первой строчки в чарте царит мрак — текущая тенденция прокатчиков ограничиваться одной всерьёз заметной премьерой в неделю привела к тому, что главной альтернативой «Гадкому» остались «Трансформеры 5» и «Тачки 3», оба из которых под его давлением рухнули вчетверо. Результатом для фильма Майкла Бэя стали 140 млн руб. за второй уикенд и 790 млн руб. подытога, от которых уже не получится дойти до миллиарда, а для пиксаровского триквела — 28 млн руб. за третьи выходные и 575 млн руб. текущей кассы, тут бы добрать до шести сотен.

На этом фоне неожиданно выгодно смотрится «Мумия», опустившаяся всего на 56% к 24 млн руб. за четвёртый уикенд и 936 млн руб. подытога, теперь, возможно, она так и останется впереди «Трансформеров». Единственным новичком, пролезшим в топ-5, стала «Синяя бездна», поднявшая 20 млн руб. или в четыре с половиной раза меньше прошлогодней «Отмели» (89 млн).

Главная же история уикенда произошла ещё ниже — как радостно вещает «Дисней», его «Пираты Карибского моря 5» на вынос тела собрали в России 2,086 млрд руб., что позволило им сместить «Зверополис» (2,082 млрд) со второго места в чарте всех времён. С учётом СНГ разница между ними пока составляет те же четыре миллиона в обратную сторону (2,276 млрд против 2,280 млрд), но уже на днях «Пираты» выйдут вперёд и здесь.

С началом июля прокатная ситуация особо не меняется — ещё одна неделя, ещё одна забравшая себе всё внимание премьера в лице «Человека-паука: Возвращения», претендующего хотя бы на четыре сотни. Следите за нашими обзорами.


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