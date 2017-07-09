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5 лучших роликов недели: Шарлто Копли в роли Бога, Overwatch и Ходор

Киноблог » Ссылка дня » 09 июля 2017, 11:51:40
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5 лучших роликов недели: Шарлто Копли в роли Бога, Overwatch и Ходор

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Очередная короткометражка Нила Бломкампа — теперь саркастический скетч про Бога с Шарлто Копли в роли Самого. Есть русские субтитры.


Ходор из «Игры престолов» устроился работать в KFC:


Короткометражка для нового персонажа игры Overwatch — теперь полностью анимешная:


Твёрдая выживальческая короткометражка «Изгиб»:


Новая экстремальная короткометражка Red Bull про ходоков по канату. Красивая.


На этом всё.


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