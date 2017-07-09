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5 лучших роликов недели: Шарлто Копли в роли Бога, Overwatch и Ходор
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Очередная короткометражка Нила Бломкампа — теперь саркастический скетч про Бога с Шарлто Копли в роли Самого. Есть русские субтитры.
Ходор из «Игры престолов» устроился работать в KFC:
Короткометражка для нового персонажа игры Overwatch — теперь полностью анимешная:
Твёрдая выживальческая короткометражка «Изгиб»:
Новая экстремальная короткометражка Red Bull про ходоков по канату. Красивая.
На этом всё.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/09/5247.shtml
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