  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  
ММКФ 2017: фото красной дорожки закрытия

Бокс-офис США: 7-9 июля, «Человек-паук» возвращается

Киноблог » Бокс-офис Человек-паук » 09 июля 2017, 23:18:27
Написать комментарий
Человек-паук: Возвращение домой

Это лето закончится в американском прокате с тремя стартами выше $100 млн, и все три показали кинокомиксы. Влившись в марвеловскую киновселенную после проваленного первого перезапуска, франчайз про Человека-паука обрёл новые силы, и «Возвращение домой», в кои-то веки не просившее зрителя наблюдать за историей происхождения, зато имевшее при себе абсолютно позитивную критику и прикрытие со стороны сыгравшего маленькую роль, но украсившего собой все постеры Роберта Дауни-младшего, собрало на старте $117 млн, сразу же на 30% обогнав «Нового Человека-паука 2» ($91,6 млн).

Учитывая превосходные зрительские рейтинги, июльские будни (лучшие в году) и наличие на горизонте минимальной конкуренции с комедийным тоном, итоговые три сотни дома Спайди практически гарантированы (для сравнения, «Новые» ЧП с Эндрю Гарфилдом закруглялись на $262 млн и $203 млн), и вопрос скорее в том, хватит ли ему сил добраться до первых «Стражей Галактики» ($333 млн) и оставить позади «Человека-паука 3» ($336,5 млн), наименее кассового из фильмов Сэма Рэйми, хотя бы в долларах. Что же касается рынков за пределами США, там новичок сходу добыл $140 млн, при этом у него по-прежнему впереди Франция, Германия, Испания, Япония и Китай, следовательно, общемировая касса в конечном счёте может выйти вперёд и вторых «Стражей» ($858 млн).

На второй строчке «Гадкий я 3» ожидаемо просел более чем вдвое, результатом стали $34 млн за уикенд и $149,2 млн подытога, которые должны теперь вылиться в $230-250 млн к концу проката. Важнее то, что за пределами США мультфильм собрал в этот уикенд $139 млн, из которых рекордные для анимации $66 млн принёс Китай; общемировая касса, составляющая на данный момент $447 млн, готова теперь идти на 850+ миллионов и бороться со «Стражами» и ЧП за лидерство среди релизов этого лета.

Далее «Малыш на драйве» после отличного старта удержался в рамках 40-процентного падения и приехал к $12,8 млн за второй уикенд и $56,9 млн подытога, финальные его сборы теперь составят не меньше 90 миллионов. За ним «Чудо-женщина» перед лицом самой прямой на данный момент конкуренции вновь спокойно опустилась на 35%, получите $10,1 млн за шестой уикенд и $368,8 млн текущей кассы, которая, в частности, уже сейчас даёт фильму лучший множитель (3.57) для любого кинокомикса, вышедшего в пятницу и стартовавшего выше $40 млн, со времён «Бэтмена» 1989 года. Посмотрим, удастся ли теперь дошагать до четырёх сотен итога.

«Трансформеры 5», со своей стороны, перед лицом ЧП повторно обрушились на 62% и получили $6,3 млн за третий уикенд и $118,9 млн подытога, к которым теперь добавится не больше десятки. «Тачки 3» и «Дом» удержались в рамках 45-процентных падений, результатом для пиксаровского триквела стали $5,6 млн за четвёртый уикенд и $133,7 млн подытога, а для провальной комедии — $4,8 млн и $18,6 млн.

На восьмую строчку с 12-й поднялся расцветающий инди-хит сезона «Любовь — болезнь» — романтическая комедия расширилась с 70 до 320+ площадок и собрала с них отличные $3,7 млн, доведя подытог до $6,9 млн. В остальном «Синяя бездна» показала $2,8 млн за уикенд и $38,5 млн подытога, «Роковое искушение» — $2,1 млн и $7,4 млн, «Пираты Карибского моря 5» — $1,2 млн и $168,8 млн, «Мумия» — $1,2 млн и $78 млн.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/09/5248.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Смотрите также:
«Настоящий детектив 3» и «Лучший стрелок 2»
Дайана Крюгер, Паоло Соррентино, Роберт Земекис, Сэм Раими и Мэттью Вон
Бокс-офис США: 5-7 мая, «Стражи Галактики 2» открывают сезон
Также по теме: Человек-паук
Бокс-офис США: 2-4 мая, «Новый Человек-паук 2» открывает сезон » Бокс-офис » 04.05.2014
Кинокасса России: 24-27 апреля, «Новый Человек-паук 2» стоит на месте » Бокс-офис » 30.04.2014
«Новый Человек-паук», «Терминатор 5» и Гильермо дель Торо » Вести с полей » 04.12.2012
«Новый человек-паук 2» и «Астрал. Глава 2» » Вести с полей » 20.11.2012
Фокс, Фёрт, Фассбендер, Скарсгаард, Демпси, Сейфрид, Уэст, Оуэн, Фриман, Форд, Эфрон и Фрэнсис Лоуренс » Вести с полей » 02.11.2012
Раздел Бокс-офис
Кинокасса России: 29.06-02.07, «Гадкий я 3» гадит меньше ожидаемого | 04/07
Бокс-офис США: 30.06-02.07, «Гадкий я 3» спускается с вершин | 02/07
Кинокасса России: 22-25 июня, «Трансформеры» замедляются | 27/06
Бокс-офис США: 23-25 июня, «Трансформеры» обваливаются | 25/06
Кинокасса России: 15-18 июня, «Тачки 3» спокойно лидируют | 20/06
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: Шарлто Копли в роли Бога, Overwatch и Ходор » Ссылка дня » 09/07
Оливия Манн может повторить роль Псайлок в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс» » Вести с полей » 08/07
Фелисити Джонс и Сэмьюэл Л. Джексон » Вести с полей » 07/07
По игре «Кредо убийцы» разрабатывается аниме-сериал » Вести с полей » 06/07
Начались съёмки продолжения «Фантастических тварей» » Вести с полей » 04/07
Кинозвёзды в новостях
Том Круз
Стивен Спилберг
Кирстен Данст
Джонни Депп
Джессика Честейн
Майкл Фассбендер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Хоакин Феникс
Дженнифер Лоуренс
Леонардо ди Каприо
Николь Кидман
Брэд Питт
Майкл Бэй
Дайана Крюгер
Ева Грин


Обновления

9 июля, воскресенье
Бокс-офис США: 7-9 июля, «Человек-паук» возвращается
Это лето закончится в американском прокате с тремя стартами выше $100 млн, и все три показали кинокомиксы...
5 лучших роликов недели: Шарлто Копли в роли Бога, Overwatch и Ходор
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Дюнкерк
Дюнкерк, Dunkirk
Прокат в России: 20 июля 2017 года
» Трек "Supermarine"
» Расширенный телеролик

Овердрайв, Overdrive new
постеров: 1, кадров: 11
» Русский трейлер

8 июля, суббота
Оливия Манн может повторить роль Псайлок в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс»
Оливия Манн может повторить свою роль Псайлок, которую она сыграла в прошлогоднем кинокомиксе «Люди Икс: Апокалипсис»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Наёмник, American Assassin
» Русский трейлер
» Русский тизер

7 июля, пятница
Фелисити Джонс получила главную роль в мелодраме Луки Гуаданьино
Британская актриса Фелисити Джонс сыграет героиню безымянной картины по мотивам классического балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро»...
Сэмьюэл Л. Джексон сыграет в кинокомиксе «Капитан Марвел»
Сэмьюэл Л. Джексон повторит роль Ника Фьюри из «Мстителей» в кинокомиксе Marvel Studios «Капитан Марвел»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Удача Логана, Logan Lucky
» Отрывок

Бегущий по лезвию 2049
Бегущий по лезвию 2049, Blade Runner 2049
Прокат в России: 5 октября 2017 года
» О съёмках

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Человек-паук: Возвращение домой: Пролёты и пробежки

Фильм ещё раз поддерживает наблюдение о том, что даже самые высокобюджетные сегодняшние франшизы уступают по накалу и масштабу своим же версиям или аналогам середины нулевых

Блеск: Новое мыло
Netflix выпустила новые «Очень странные дела», но в жанре мелодрамы, а не хоррора. В расцвет 80-х куча неудачников пытается запустить гламурное шоу про женский реслинг

Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
29 июня в российской столице закрылся 39-й Московский кинофестиваль. Главный приз получила картина китайского режиссёра Лян Цяо «Хохлатый ибис». В основной

Новинки июля: «Человек-паук», «Планета обезьян», «Дюнкерк» и «Взрывная блондинка»
Июль получил всего два несомненных хита, ещё два вонаби-блокбастера, фильмов второго ряда почти нет

Гадкий я 3: Братик
Расширение «суперзлодейской вселенной» — это, конечно, хорошо, но с тем же успехом брат-близнец мог бы завестись у Шрека
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Красная дорожка ММКФ 2017, фото . «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия . «Гадкий я 3», отзыв . «Трансформеры 5», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Окча», отзыв . «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв . «Синяя бездна», отзыв . Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв . Сериал «Карточный домик», 5 сезон, отзыв . Сериал «Блеск», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Человек-паук: Возвращение домой", "Гадкий я 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Сказ о Петре и Февронии", "Тачки 3", "Эксперимент «Офис»", "Синяя бездна", "2:22"
Новинки кино 2017: "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Удача Логана", "Оно"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   