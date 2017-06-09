Бокс-офис США: 7-9 июля, «Человек-паук» возвращается

Это лето закончится в американском прокате с тремя стартами выше $100 млн, и все три показали кинокомиксы. Влившись в марвеловскую киновселенную после проваленного первого перезапуска, франчайз про Человека-паука обрёл новые силы, и «Возвращение домой», в кои-то веки не просившее зрителя наблюдать за историей происхождения, зато имевшее при себе абсолютно позитивную критику и прикрытие со стороны сыгравшего маленькую роль, но украсившего собой все постеры Роберта Дауни-младшего, собрало на старте $117 млн, сразу же на 30% обогнав «Нового Человека-паука 2» ($91,6 млн).

Учитывая превосходные зрительские рейтинги, июльские будни (лучшие в году) и наличие на горизонте минимальной конкуренции с комедийным тоном, итоговые три сотни дома Спайди практически гарантированы (для сравнения, «Новые» ЧП с Эндрю Гарфилдом закруглялись на $262 млн и $203 млн), и вопрос скорее в том, хватит ли ему сил добраться до первых «Стражей Галактики» ($333 млн) и оставить позади «Человека-паука 3» ($336,5 млн), наименее кассового из фильмов Сэма Рэйми, хотя бы в долларах. Что же касается рынков за пределами США, там новичок сходу добыл $140 млн, при этом у него по-прежнему впереди Франция, Германия, Испания, Япония и Китай, следовательно, общемировая касса в конечном счёте может выйти вперёд и вторых «Стражей» ($858 млн).

На второй строчке «Гадкий я 3» ожидаемо просел более чем вдвое, результатом стали $34 млн за уикенд и $149,2 млн подытога, которые должны теперь вылиться в $230-250 млн к концу проката. Важнее то, что за пределами США мультфильм собрал в этот уикенд $139 млн, из которых рекордные для анимации $66 млн принёс Китай; общемировая касса, составляющая на данный момент $447 млн, готова теперь идти на 850+ миллионов и бороться со «Стражами» и ЧП за лидерство среди релизов этого лета.

Далее «Малыш на драйве» после отличного старта удержался в рамках 40-процентного падения и приехал к $12,8 млн за второй уикенд и $56,9 млн подытога, финальные его сборы теперь составят не меньше 90 миллионов. За ним «Чудо-женщина» перед лицом самой прямой на данный момент конкуренции вновь спокойно опустилась на 35%, получите $10,1 млн за шестой уикенд и $368,8 млн текущей кассы, которая, в частности, уже сейчас даёт фильму лучший множитель (3.57) для любого кинокомикса, вышедшего в пятницу и стартовавшего выше $40 млн, со времён «Бэтмена» 1989 года. Посмотрим, удастся ли теперь дошагать до четырёх сотен итога.

«Трансформеры 5», со своей стороны, перед лицом ЧП повторно обрушились на 62% и получили $6,3 млн за третий уикенд и $118,9 млн подытога, к которым теперь добавится не больше десятки. «Тачки 3» и «Дом» удержались в рамках 45-процентных падений, результатом для пиксаровского триквела стали $5,6 млн за четвёртый уикенд и $133,7 млн подытога, а для провальной комедии — $4,8 млн и $18,6 млн.

На восьмую строчку с 12-й поднялся расцветающий инди-хит сезона «Любовь — болезнь» — романтическая комедия расширилась с 70 до 320+ площадок и собрала с них отличные $3,7 млн, доведя подытог до $6,9 млн. В остальном «Синяя бездна» показала $2,8 млн за уикенд и $38,5 млн подытога, «Роковое искушение» — $2,1 млн и $7,4 млн, «Пираты Карибского моря 5» — $1,2 млн и $168,8 млн, «Мумия» — $1,2 млн и $78 млн.

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