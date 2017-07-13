Дэвид Эйер попрощался с римейком «Лица со шрамом»

Не далее как в мае Дэвид Эйер вступил в переговорный процесс со студией Universal Pictures, предложившей ему место режиссёра римейка культовой картины Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом» ("Scarface"). Однако Эйер так и не стал частью проекта, поскольку всё ещё занят на Netflix в фэнтези-триллере «Яркий» ("Bright") и параллельно разрабатывает «Готэмских сирен» ("Gotham City Sirens") — спин-офф «Отряда самоубийц». Universal, между тем, поджимает время, так как релиз «Лица со шрамом» назначен уже на будущий год.

Оригинальный фильм де Пальмы также стал римейком картины 1932 года режиссёра Говарда Хоукса. Это была экранизация одноимённого романа Армитаджа Трейла 1929 года об ирландском гангстере, взошедшем на вершину криминального мира Америки. Брайан де Пальма выпустил свой римейк 1983 году, сценарий к нему написал Оливер Стоун, а главную роль исполнил Аль Пачино. Несмотря на разгромную критику, последовавшую в адрес режиссёра, именно эта версия оригинального романа стала наиболее известной.

Дэвид Эйер, к слову, написал одну из первых версий сценария, которая впоследствии была неоднократно переписана. Итоговый вариант принадлежит братьям Коэнам. Главная роль очередного римейка по-прежнему числится за Диегой Луной. Дата релиза пока не изменилась — 10 августа 2018 года.

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