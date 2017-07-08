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Оливия Манн может повторить роль Псайлок в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс»
Оливия Манн может повторить свою роль Псайлок, которую она сыграла в прошлогоднем кинокомиксе «Люди Икс: Апокалипсис», в фильме Саймона Кинберга «Люди Икс: Тёмный Феникс» ("X-Men: Dark Phoenix").
В 1990-х годах, в которых развернутся основные события, Псайлок была одним из главных членов команды. Человеческое имя персонажа марвеловской вселенной — Элизабет Бреддок, впервые она появилась в 1976 году на страницах восьмого номера британского комикса «Капитан Британия» как сестра-близнец титульного персонажа. Она участвовала в приключениях братца и иногда его заменяла. В тот момент она имела ясновидческие способности. Позднее стала мутантом Псайлок. Её силы — это телепатия и телекинез, она также владеет пси-клинком и обладает иммунитетом к физическому и ментальному воздействию. Погибала и воскресала. Интересный факт: изначально принадлежала к европеоидам, но затем обменялась телами с убийцей-азиаткой и изменилась. Она не только приобрела азиатские черты, её способности усилились.
Пока предположения об участии в «Тёмном Фениксе» Оливии Манн основано на информации от папарацци, которые застукали актрису в аэропорту Торонто, где скоро начнутся съёмки кинокомикса. Полагают, что более точная информация может появиться на международном конвенте Comic-Con в Сан-Диего США, который открывается 20 июля.
Ранее в проект зачислились актёры: Софи Тёрнер (Феникс/ Джина Грей), Джеймс Макавой (профессор Ксавьер), Майкл Фассбендер (Магнето), Дженнифер Лоуренс (Мистик), Николас Холт (Зверь), Александра Шипп (Шторм), Тай Шеридан (Циклоп), Коди Смит-Макфи (Ночной змей), Джессика Честейн (Лиландра Нерамани), Эван Питерс (Ртуть) и канадский актёр Ламар Джонсон в неуказанной роли.
События в фильме развернутся спустя десятилетие после «Апокалипсиса». Основой для истории послужит комикс «Сага о Тёмном Фениксе». Джина Грей после воздействия на неё радиации приобретает небывалую космическую силу, которая превращает её в опасного противника.
Сценарий написал Саймон Кинберг, он же выступает продюсером фильма вместе с Лорен Шулер Доннер и Хучем Паркером. Релиз планируется на 2 ноября 2018 года.
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