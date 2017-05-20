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Дэвида Эйера пригласили снимать римейк «Лица со шрамом»
Universal Pictures пытается договориться с Дэвидом Эйером занять место режиссёра римейка культовой картины Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом» ("Scarface"), которое до него рассматривали Антуан Фукуа, Дэвид Йейтс и Пабло Ларраин. Главная роль числится за Диего Луной, однако, если Эйер возглавит съёмки, то его могут заменить.
Напомним, что картина де Пальмы также стала римейком фильма 1932 года режиссёра Говарда Хоукса. Это была экранизация одноимённого романа Армитаджа Трейла 1929 года об ирландском гангстере, взошедшем на вершину криминального мира Америки. Брайан де Пальма выпустил свой римейк 1983 году, сценарий к нему написал Оливер Стоун. Главную роль в нём сыграл Аль Пачино. Несмотря на разгромную критику, последовавшую в адрес режиссёра, именно эта версия оригинального романа стала наиболее известной.
Интересно, что Эйер написал одну из первых версий сценария, которая впоследствии была неоднократно переписана. Итоговый вариант принадлежит братьям Коэнам. Съёмки начнутся уже скоро, а прокат картины планируется на 10 августа 2018 года.
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