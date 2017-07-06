По игре «Кредо убийцы» разрабатывается аниме-сериал

Киноверсия популярной видеоигры от Ubisoft «Кредо убийцы» с участием Майкла Фассбендера не выстрелила в американском бокс офисе, собрав всего $54 млн, но показала более хорошие результаты за пределами США. Игровая компания, очевидно, не хочет бросать проект, с котором ранее были связаны масштабные планы по созданию многосерийного кинофранчайза, а попытается сделать что-то новое, например, аниме-сериал.

Объявление об анимационной версии игры сделал у себя в фейсбуке продюсер и режиссёр Ади Шанкар, нанятый для разработки сериала по мотивам «Кредо убийцы».

«Я сыграл в первую часть "Кредо убийцы", когда в погоне за мечтой переехал в Лос-Анджелес, — говорится в его сообщении. — На данный момент я не знаю никого из индустрии, и даже представить себе не мог, что настанет тот день, когда Ubisoft попросит меня взять мир "Кредо убийцы" и придумать на его основе оригинальную историю для аниме-сериала».

Другой информации по проекту пока нет, но мы знаем, что Шанкар успел сделать из культовой игровой серии Castlevania анимационный сериал, показ которого стартует на Netflix уже завтра, 7 июля, и «Кредо», вполне возможно, последует за ним. О других площадках для показа сериала речь пока не идёт.

Одноимённый фильм режиссёра Джастина Курзеля, напомним, вышел в прокат в конце прошлого года. Проект был снят за внушительные $125 млн, а его сборы от мирового проката составили $240, 6 млн. Главные роли в картине исполнили: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Шарлотта Рэмплинг и Брендан Глисон.

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