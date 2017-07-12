Квентин Тарантино и «Отряд самоубийц 2»

Квентин Тарантино планируется снять фильм об убийствах Чарльза Мэнсона

Квентин Тарантино тщательно готовится к съёмкам безымянной пока картины о печально знаменитом американском убийце Чарльзе Мэнсоне. Тарантино традиционно выступит автором сценария и режиссёром. Говорят также, что в проект вовлечены частые партнёры кинодела, продюсеры Харви и Боб Вайнштейны, и подыскивается заинтересованная в прокате фильма студия.

Чарльз Мэнсон — серийный убийца, основавший коммуну «Семья», члены которой в 1969 году совершили ряд жестоких убийств в доме в Лос-Анджелесе, принадлежащий, как он думал, музыкальному продюсеру, не оценившему талант Мэнсона-музыканта. Среди пятерых убитых членами коммуны людей оказалась супруга режиссёра Романа Поланского — американская актриса Шэрон Тэйт, которая находилась на последнем месяце беременности. Это преступление найдёт отражение в фильме.

В настоящее время 82-летний Мэнсон отбывает пожизненный срок, как и большинство его подельников и последователей, периодически подавая прошение о помиловании, в котором им регулярно отказывается.

В настоящее время Тарантино дописывает сценарий и подбирает актёров, среди которых должны быть Брэд Питт, уже снимавшийся у режиссёра в «Бесславных ублюдках» и Дженнифер Лоуренс. В проект могут также попасть Сэмьюэл Л. Джексон и Марго Робби на роль Шэрон Тэйт. Съёмки начнутся летом 2018 года.

Хауме Кольет-Серра может возглавить съёмки «Отряда самоубийц 2»

Хауме Кольет-Серра может заполучить место режиссёра сиквела прошлогодней картины Дэвида Эйера «Отряд самоубийц», основанной на одноимённом комиксе DC Comics. Среди тех, с кем кинокомпании Warner Bros. Pictures не удалось достичь соглашения на постановку: Мел Гибсон, Рубен Флейшер, Даниель Эспиноса и Джонатан Левайн.

В оригинальном фильме рассказывается о команде опасных преступников, в которую входят: Джокер, Харли Квин, Дэдшот, Убийца Крок, Эль Диабло и другие, собранные для использования их в опасных миссиях на благо правительства США и в обмен на сокращение тюремных сроков.

Главные роли в картине сыграли: Джаред Лето, Марго Робби, Уилл Смит, Виола Дэвис, Джоэль Киннаман, Кара Делевинь, Джай Кортни, Джей Эрнандес, Карен Фукухара, Адевале Акиннуойе-Агбадже и Адам Бич. Большинство из них вернётся в сиквел.

Бюджет фильма составил $175 млн, а сборы в мировом прокате — $745, 6 млн. Работа над гримом и причёсками принесла ему премию «Оскар» в соответствующей номинации.

Сценарий «Отряда самоубийц 2» пишет Зак Пенн, среди работ которого сюжеты для таких кинокомиксов, как: «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Мстители», «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном и «Электра». Съёмки продолжения начнутся в будущем году, а перед этим должно состояться официальное утверждение Хауме Кольет-Серры в должности режиссёра.

Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/12/5252.shtml

Написать комментарий:

Пседоним Заголовок Сообщение:



Смотрите также:

Также в блоге: