Кассовые итоги 2016: США и мировой прокат

Американский бокс-офис в оставившем нас 2016 году продолжил в поте лица взбираться выше — валовая касса по итогам 366 дней успешно составила $11,369 млрд, что означает новый рекорд и прирост на 2% по сравнению с 2015-м ($11,128 млрд), оставленным позади лишь в начале минувшей недели. Само собой, не обошлось без дальнейшего роста цен на билеты: Box Office Mojo заявляет о средней стоимости в $8,61 против $8,43 годом ранее, и этот рост оказался достаточным для того, чтобы число проданных билетов в 2016 году осталось ровно таким же, как и в 2015-м — налицо 1,320 млрд оборванных корешков, и тут приходится лишь повторять печальный факт про то, что за последние 20 лет хуже выступили лишь 2011-й (1,283 млрд) и 2014-й (1,268 млрд). Отметка в 1,350 млрд билетов в Штатах в последний раз преодолевалась в 2012 году (1,361 млрд), порог в 1,4 млрд — в далёком 2009-м (1,412 млрд), и новых прорывов тут по-прежнему не предвидится.

Лидеры американского проката 2016 календарного года (по состоянию на 31 декабря):

Главный кассовый итог минувшего года заключается в том, что ещё более значительный, чем когда-либо, кусок валовой кассы поделила между собой ограниченная группа фильмов, на которые — и исключением здесь можно считать разве что «Зверополис», который стартовал высоко, но больше всех полагался на выносливость — ещё до их выхода посредством агрессивного маркетинга был наложен статус Событий, и которые, равномерно распределившись по календарю, затмили собой многое из того, что выходило вокруг них. В какой-то момент картина выглядела комичной — после того, как 10 месяцев из 12 остались позади, в американском годовом чарте по-прежнему располагалась беспрецедентная пропасть между сборами в $325 млн («Отряд самоубийц») и $162 млн («Джейсон Борн»), которую заполняли лишь «Звёздные войны: Пробуждение Силы» и «Выживший», начавшие свой прокат ещё в 2015-м.

Хоть как-то поправил эту ситуацию лишь ноябрь, в котором выстрелившие друг за другом «Доктор Стрэндж», «Фантастические твари» и «Моана» дружно прицелились на итоговые домашние сборы в $230-250 млн. Если же не считать их, то в целом блокбастеры в глазах массового зрителя ровно разделились на обязательные и необязательные, и разделение это привело к тому, что впервые в истории шесть фильмов собрали за год более $350 млн, а девять — более $300 млн, и именно эта девятка с её суммарной кассой в $3,395 млрд в конечном счёте оказалась ответственной за 30% всех сборов за год. В 2015 году ситуация была похожей (семь фильмов собрали более $335 млн, лишь два — от $202 млн до $335 млн), и пока студии продолжают раздувать производственные и рекламные бюджеты, давя избранной частью своей продукции всё остальное, нет оснований полагать, что в ближайшем будущем ситуация изменится.

Отдельная статистика, в которой нет ничего удивительного: абсолютно все релизы в годовом топ-10 являются мультфильмами, кинокомиксами, частями франчайзов, римейками (нужное подчеркнуть), в топ-20 единственным исключением является «Выживший»; самые кассовые средне- или малобюджетные игровые фильмы, не основанные на комиксах или других фильмах — это «Полтора шпиона» ($127 млн, 22-е место), «Чудо на Гудзоне» ($125 млн, 24-е место), «Очень плохие мамочки» ($113 млн, 25-е место), «Прибытие» ($91 млн, 31-е место) и «Не дыши» ($89 млн, 33-е место). В то же время 2016-й стал главным на текущий момент годом неудачных сиквелов — из трёх десятков вышедших на экраны продолжений ровно пять («В поисках Дори», «Первый мститель 3», «Бэтмен против Супермена», «Судная ночь 3» и «Хэллоуин Медеи») обошли по сборам своих непосредственных предшественников, причём обоим кинокомиксам это удалось лишь благодаря добавлению других ключевых персонажей из их киновселенных.

В «большой шестёрке» голливудских мэйджоров в качестве безусловного лидера по доле сборов утвердился «Дисней», занявший первую строчку впервые с 2003 года, но теперь уже не собирающийся отдавать её без боя. Впервые в известной нам истории одному прокатчику принадлежит шесть строчек в годовом топ-10 (в том числе все первые три), а 31 декабря продолжающие идти в кинотеатрах релизы мышиной империи протолкнули её за отметку в $3 млрд, этого майлстоуна за год прежде не достигал ещё никто, предыдущим рекордом здесь были $2,442 млрд «Юниверсала» в 2015 году. В целом 16 релизов «Диснея», находившиеся в кинотеатрах в последние 12 месяцев, принесли студии 26,4% от всей валовой кассы, следом за ней идут Warner Bros. ($1,904 млрд или 16,8%), «20 век Фокс» ($1,464 млрд или 12,9%), «Юниверсал» ($1,393 млрд или 12,3%), «Сони» ($907 млн или 8%) и «Парамаунт» ($872 млн или 7,7%), чуть ниже догоняет Lionsgate ($662 млн или 5,8%), в остальном ни одной студии не досталось больше 200 миллионов.

Общемировой прокат 2016 года (по состоянию на 2 января, без учёта «Звёздных войн: Пробуждения Силы»):

1. «Первый мститель 3» — $1,153 млрд

2. «В поисках Дори» — $1,028 млрд

3. «Зверополис» — $1,024 млрд

4. «Книга джунглей» — $966 млн

5. «Тайная жизнь домашних животных» — $875 млн

6. «Бэтмен против Супермена» — $873 млн

7. «Изгой-Один» — $790 млн (прокат продолжается)

8. «Дэдпул» — $783 млн

9. «Фантастические твари и где они обитают» — $777 млн (прокат продолжается)

10. «Отряд самоубийц» — $746 млн

11. «Доктор Стрэндж» — $658 млн (прокат продолжается)

12. «Русалка» — $554 млн

13. «Люди Икс: Апокалипсис» — $544 млн

14. «Выживший» — $533 млн

15. «Кунг-фу Панда 3» — $521 млн



Общемировые сборы по итогам минувшего года выглядят менее выигрышно, чем американские, что, безусловно, редкость; причиной этому — вялый доллар с одной стороны и отсутствие некоторых из наиболее популярных международных франчайзов («Трансформеры», «Форсаж») с другой. Лидер года «Первый мститель 3» с его итоговыми сборами не попал бы даже в пятёрку лидеров предыдущего года, впрочем, это больше говорит о том, насколько феноменальным был 2015-й. В целом же картина вполне на уровне 2013-го и, как и в Штатах, всерьёз выигрывает у 2014-го; три релиза в клубе миллиардников (с «Изгоем-Один» будет четыре) — показатель, уступающий лишь 2015-му и, пока что, 2012 году.

В остальном майлстоун в $500 млн впервые в истории покорился 15 фильмам (годом ранее их было 13), из них двенадцать присутствуют и в американском чарте. Фэнтезийная комедия Стивена Чоу «Русалка», собравшая только в Китае $527 млн, стала самым кассовым неанглоязычным фильмом в истории в обход французского «1+1» ($426 млн), также китайская «Охота на монстра» заняла третье место с $385 млн. При этом в целом по валовой кассе китайский рынок, также принесший в прошлом году $235 млн «Зверополису» и $220 млн «Варкрафту», достиг временного потолка — если до этого в 2010-х он рос на 30-40% каждый год, то в 2016-м почти не показал роста по сравнению с 2015-м ($6,8 млрд), а потому захват им лидерства в общемировом бокс-офисе, год назад прогнозировавшийся уже на 2017-2018 год, откладывается на неопределённый срок.

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