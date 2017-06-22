Кевин Костнер и Вуди Харельсон присматриваются к ролям охотников на Бонни и Клайда

Netflix пытается спасти анонсированный четыре года назад фильм «Разбойники» ("Highwaymen") о поимке знаменитых американских бандитов Бонни и Клайда техасскими рейнджерами. В затерявшемся во времени и пространстве проекте Netflix увидел потенциал, и теперь, как полагают, компании придётся оспаривать права на его производство у Universal Pictures, которая так и не закончила начатое. На главные роли хотят заполучить Вуди Харельсона, который ранее уже упоминался в связи с проектом, а также Кевина Костнера. Он, по-видимому, заменит Лайама Нисона, который должен был сыграть в фильме одну из двух центральных ролей.

«Разбойники» расскажут историю легендарных техасских рейнджеров Фрэнка Хеймера и Мэнни Голта, которые в 1970-х годах вели охоту на печально известных преступников времён Великой депрессии Бонни Паркер и Клайда Бэрроу. Хотя на момент совершения криминальной парочкой серии преступлений рейнджеры уже оставили службу, консорциум банков убедил их вернуться и возглавить полицейский отряд в качестве особых следователей. Хеймер, как опытный охотник, изучил передвижения грабителей, составил их предполагаемый маршрут и вместе с Голтом и ещё двумя рейнджерами — Бобом Олкорном, Тедом Хинтоном, а также двумя луизианскими офицерами — Хендорсоном Джорданом и Прентиссом Окли устроили засаду на грабителей. Очень скоро история неуловимых бандитов закончилась.

Костнеру и Харельсону предлагают роли Хеймера и Голта соответственно.

Сценарий к фильму написал Джон Фуско («Запретное царство», «Идальго»), который позднее переписал Джон Ли Хэнкок («Спасти мистера Бэнкса», «Невидимая сторона», «Форт Аламо»). Он также числится режиссёром проекта.

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