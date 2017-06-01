По «Городу грехов» Фрэнка Миллера снимут теле-сериал

Weinstein Company и Dimension разрабатывают телевизионную перезагрузку серии комиксов Фрэнка Миллера «Город грехов». Сценарий напишет исполнительный продюсер «Ходячих мертвецов» Глен Маззара, который планируетсделать его как можно ближе к оригинальному произведению Миллера, включая персонажей комикса. Пилотный эпизод снимет режиссёр Лен Уайзман, который помимо кино, работал на телевидении в таких сериалах, «Гавайи 5.0» и адаптация комикса «Люцифер».

Нуар-комикс вышел в издательстве Dark Horse в 1991 году и со временем вырос в полноценную серию. Фрэнк Миллер получил за своё творение семь очень престижных премий Эйснера, вручаемых за достижения в американских комиксах.

Цикл состоит из нескольких последовательно рассказанных историй, сюжеты которых часто переплетаются, а персонажи переходят из одних в другие. События разворачиваются в вымышленном городе Бэйсин-Сити, прозванном Городом грехов из-за того, что служил перевалочным пунктом и местом развлечения для следующих через него золотоискателей. Власти города — насквозь коррумпированные политики, которые делят сферы влияния с мафиозными кланами при полнейшем попустительстве продажной полиции.

В 2005 году комикс был адаптирован для кино Робертом Родригесом. Главные роли в фильме сыграли: Брюс Уиллис, Микки Рурк, Джессика Альба, Розарио Доусон, Бенисио дель Торо, Элайджа Вуд, Клайв Оуэн и другие актёры. В 2014 году фильм обзавёлся сиквелом.

У телеверсии графических новелл Фрэнка Миллера ещё нет своего дома, однако некоторые из потенциальных площадок для показа уже им интересуются.

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