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По «Городу грехов» Фрэнка Миллера снимут теле-сериал
Weinstein Company и Dimension разрабатывают телевизионную перезагрузку серии комиксов Фрэнка Миллера «Город грехов». Сценарий напишет исполнительный продюсер «Ходячих мертвецов» Глен Маззара, который планируетсделать его как можно ближе к оригинальному произведению Миллера, включая персонажей комикса. Пилотный эпизод снимет режиссёр Лен Уайзман, который помимо кино, работал на телевидении в таких сериалах, «Гавайи 5.0» и адаптация комикса «Люцифер».
Нуар-комикс вышел в издательстве Dark Horse в 1991 году и со временем вырос в полноценную серию. Фрэнк Миллер получил за своё творение семь очень престижных премий Эйснера, вручаемых за достижения в американских комиксах.
Цикл состоит из нескольких последовательно рассказанных историй, сюжеты которых часто переплетаются, а персонажи переходят из одних в другие. События разворачиваются в вымышленном городе Бэйсин-Сити, прозванном Городом грехов из-за того, что служил перевалочным пунктом и местом развлечения для следующих через него золотоискателей. Власти города — насквозь коррумпированные политики, которые делят сферы влияния с мафиозными кланами при полнейшем попустительстве продажной полиции.
В 2005 году комикс был адаптирован для кино Робертом Родригесом. Главные роли в фильме сыграли: Брюс Уиллис, Микки Рурк, Джессика Альба, Розарио Доусон, Бенисио дель Торо, Элайджа Вуд, Клайв Оуэн и другие актёры. В 2014 году фильм обзавёлся сиквелом.
У телеверсии графических новелл Фрэнка Миллера ещё нет своего дома, однако некоторые из потенциальных площадок для показа уже им интересуются.
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