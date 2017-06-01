Хейли Стейнфелд предложили главную роль в «Бамблби»

Хейли Стейнфелд договаривается об участии в спин-оффе «Трансформеров», посвящённому автоботу Бамблби, самому знаменитому в игрушечной серии от компании Hasbro. Актрисе предложили сыграть главную роль девчонки-сорванца, которая после школы пошла работать автомехаником. Проект является частью расширяющейся кинематографической вселенной. Режиссёр картины — Трэвис Найт.

«Бамблби — один из самых «мелких» трансформеров, но недостаток физической мощи компенсирует умом и хитростью. Его основная роль — шпионаж; благодаря своему проворству и ловкости может выполнять также обязанности диверсанта. К его преимуществам относятся: острое зрение (по этому показателю он превосходит подавляющее большинство автоботов); эффективный расход энергии и топлива; способность перемещаться в воде и под водой в альт-форме».

В кино трансформер преобразовывается в Chevrolet Camaro, историю для него придумала сценаристка Кристина Ходсон и продюсеры — Майкл Бэй и Лоренцо ди Бонавентура. В производстве фильма принимает участие кинокомпания Paramount Pictures.

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