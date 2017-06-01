|
Закари Кинто записался в «Отель Артемис»
Закари Кинто присоединился к актёрам научно-фантастического триллера «Отель Артемис» ("Hotel Artemis"). Ранее в проект зачислились: Джоди Фостер, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм, София Бутелла («Мумия», «Взрывная блондинка», «Kingsman: Секретная служба»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Дженни Слейт («Одарённая», «Разум в огне») и Чарли Дэй («Холлеры», «Каникулы»).
События разворачиваются в ближайшем будущем в Лос-Анджелесе в отеле «Артемис». В центре сюжета — персонаж Джоди Фостер, которая управляет подземной больницей для самых опасных преступников города. Женщина узнаёт, что один из её пациентов находится здесь с целью убийства другого.
Снимает картину Дрю Пирс по своему сценарию. Для него этот проект станет дебютом в качестве режиссёра. В производстве фильма принимают участие компании Ink Factory и Lionsgate. Продюсеры: Саймон и Стивен Корнвеллы, Адам Сигел и Марк Платт для Marc Platt Productions. Съёмки начнутся в этом году.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/01/5203.shtml?2
Раздел Вести с полей
Эммерих, Хэтуэй, Клафлин, Честейн, «Ханна», «Тёмная Лига справедливости», «Лучший стрелок 2», «Обитель зла», «Терминатор», «Angry Birds 2» и «Ангелы Чарли» | 24/05
Также в блоге:
Ролики россыпью: «Железное небо 2», «Планета обезьян», «Пираты Карибского моря» и авторское кино » Ссылка дня » 22/05
|
Хейли Стейнфелд договаривается об участии в спин-оффе «Трансформеров», посвящённому автоботу Бамблби...
Weinstein Company и Dimension разрабатывают телевизионную перезагрузку серии комиксов Фрэнка Миллера «Город грехов»...
Закари Кинто присоединился к актёрам научно-фантастического триллера «Отель Артемис»...
Чарли Хитон, хорошо известный по роли старшего брата Уилла в сериале «Очень странные дела», примет участие в съёмках кинокомикса «Люди Икс: Новые мутанты». Также в...
» Отрывок
31 мая, среда
Режиссёр Адам Вингард возглавит съёмки фильма «Годзилла против Конга» для кинокомпаний Legendary Entertainment и Warner Bros...
Нил Бломкамп вернулся к съёмкам научно-фантастических короткометражных фильмов, с которых он некогда...
» Тизер
20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»
Одарённая: Подумайте о ребёнке
Новинки июня: «Мумия», «Трансформеры», «Гадкий я 3»
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки: Ещё одно пиратское проклятие
Чужой: Завет: Здесь веры нет
|
|
|
|
|
Каннский кинофестиваль, фоторепортаж Главные сериалы лета, анонс «Пираты Карибского моря 5», рецензия Новый «Твин Пикс», отзыв «Меч короля Артура», рецензия «Стражи Галактики 2», рецензия «Одарённая», отзыв «Чужой: Завет», рецензия Сериал «Арчер», 8 сезон, отзыв «Монстры юга», отзыв «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв