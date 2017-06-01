Закари Кинто записался в «Отель Артемис»

Закари Кинто присоединился к актёрам научно-фантастического триллера «Отель Артемис» ("Hotel Artemis"). Ранее в проект зачислились: Джоди Фостер, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм, София Бутелла («Мумия», «Взрывная блондинка», «Kingsman: Секретная служба»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Дженни Слейт («Одарённая», «Разум в огне») и Чарли Дэй («Холлеры», «Каникулы»).

События разворачиваются в ближайшем будущем в Лос-Анджелесе в отеле «Артемис». В центре сюжета — персонаж Джоди Фостер, которая управляет подземной больницей для самых опасных преступников города. Женщина узнаёт, что один из её пациентов находится здесь с целью убийства другого.

Снимает картину Дрю Пирс по своему сценарию. Для него этот проект станет дебютом в качестве режиссёра. В производстве фильма принимают участие компании Ink Factory и Lionsgate. Продюсеры: Саймон и Стивен Корнвеллы, Адам Сигел и Марк Платт для Marc Platt Productions. Съёмки начнутся в этом году.

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