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Паоло Соррентино анонсировал второй сезон «Молодого папы»
Паоло Соррентино продолжит рассказывать о римских понтификах во втором сезоне «Молодого папы». Однако поклонников сериала ждёт разочарование — Джуда Ло, сыгравшего в нём главную роль, в «Новом папе» ("New Pope") уже не будет. В проекте задействуют абсолютно другой актёрский состав.
За сценарий отвечают Соррентино и Умберто Контарелло, работавшие также над первым сезоном, который состоял из 10 эпизодов. «Новый папа» по продолжительности будет, вероятно, точно таким же. В производстве сериала вновь участвует компания FreemantleMedia International, а его показ обеспечат Sky Italia и НВО.
Говорят, что максимум, чего можно ждать от участия Джуда Ло, так это камео. Однако всё это пока только предположения. Кастинг в проект скоро начнётся, съёмки планируются на будущий год в Италии, а релиз предположительно состоится в 2019 году.
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