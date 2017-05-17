Дайана Крюгер поучаствует в биографической драме «Джей Ти Лерой»

Дайана Крюгер получила роль французской актрисы в биографической драме «Джей Ти Лерой» ("JT LeRoy") о том, как две женщины создали одного мужчину. Кроме того, в проекте произошла замена Хелены Бонэм Картер на Лору Дерн и пока неизвестно остался ли в нём Джеймс Франко. В настоящий момент его имя не упоминается. Без изменений остаётся участие в фильме Кристен Стюарт в заглавной роли.

В центре сюжета — реальная история Джей Ти Лероя, вымышленного автора нескольких бестселлеров, а также статей в газетах и журналах, чья личность долгое время оставалась загадкой. Его звезда взошла в начале 2000-х, наделав много шума в литературных кругах. Им восхищались многие знаменитости, пока не стало ясно, что Лерой — личность, никогда не существовавшая в действительности. За ним, как выяснилось, стояли две женщины — писательница Лора Альберт, спекулирующая на несчастьях выдуманного ею подростка-наркомана в «автобиографическом» романе «Сара», вынужденного подрабатывать проституцией; и девушка по имени Саванна Кнуп, изображавшая Лероя-транссексуала на публике. Несмотря на имевшие место различные догадки относительно личности Лероя, правда раскрылась в 2006 году, когда брошенный Лорой муж Джеффри Кнуп на страницах "The New York Times" выдал тайну экс-супруги и своей сводной сестры Саванны, попросив прощения у всех, кого они обманули.

Лероя/Саванну будет играть Кристен Стюарт, настоящую писательницу Лору Альберт — Лора Дерн. Дайана Крюгер изобразит французскую актрису Еву, познакомившую Джей Ти с Парижем, влюбившуюся в него и оказавшую помощь в экранизации его автобиографии.

Финансирует проект — Кассиан Элвес («Далласский клуб покупателей»), он же выступает продюсером вместе с Марком Амини, Джули Йорн, Патриком Уолмсли и Тором Брэдвеллом. Съёмки фильма начнутся в июле.

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