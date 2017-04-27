«Хроники Нарнии», «Война миров Z 2», М. Найт Шьямалан, Хилари Суонк и Эван Макгрегор

Джо Джонстон назначен режиссёром перезагрузки «Хроник Нарнии»

Джо Джонстон возглавит съёмки фэнтезийной картины «Хроники Нарнии: Серебряное кресло» по мотивам знаменитой литературной серии Клайва Стэйплза Льюиса. Автор адаптированного сценария — Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Волшебная страна», «Мисс Петтигрю живёт одним днём»).

Главными героями «Серебряного кресла», согласно первоисточнику, являются Юстэс Вред и его одноклассница Джил Поул, которые попадают вдвоём в Нарнию, убегая от школьников. Там они встречают Аслана, который поручает им найти сына Каспиана — принца Рилиана, похищенного десять лет назад. Юстэс и Джил вместе с кваклем Хмуром отправляются на поиски принца в северные земли, населённые великанами.

Продюсер Марк Гордон ранее говорил, что фильм станет началом новой франшизы. В производстве принимают участие компании: TriStar Pictures, The Mark Gordon Company, The C.S. Lewis Company и Entertainment One (eOne). Продюсируют картину, помимо Гордона: Винсент Сайбер, Мелвин Адамс и потомок писателя Дуглас Гришем.

Производство сиквела «Войны миров Z» начнётся в 2018 году

Ходят упорные слухи, что скоро объявят о запуске в производство не так давно «замороженного» студией Paramount Pictures сиквела «Войны миров Z». Режиссёром картины станет Дэвид Финчер, уже давно проявивший к ней интерес. К главной роли вернётся Брэд Питт, ранее успешно сотрудничавший с режиссёром в фильмах: «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона». Съёмки должны стартовать в начале 2018 года.

В основе «Войны миров Z», которую снял режиссёр Марк Форстер в 2013 году, лежит одноимённый бестселлер Макса Брукса, представляющий собой интервью очевидцев со всех стран мира, переживших одну из величайших катастроф в истории человечества. В отличие от книги, действие которой происходит во времена постапокалипсиса, события фильма разворачиваются в самый разгар охватившей мир страшной эпидемии, угрожающей стереть человечество в лица земли.

Брэд Питт играет бывшего сотрудника ООН Джерри Лэйна, которому поручено установить причину возникновения эпидемии для борьбы с ней. В международном прокате картина за $190 млн собрала чуть больше $540 млн. Питт также выступает продюсером сиквела через свою компанию Plan B.

М. Найт Шьямалан анонсировал кроссовер «Сплита» и «Неуязвимого»

M. Найт Шьямалан анонсировал через твиттер производство сиквела «Сплит», который получил название «Стекло» ("Glass"). Картина не только продолжит историю Кевина Крамба, но и объединит её с «Неуязвимым» 2000 года, намёки на которого были сделаны в финале «Сплита».

Режиссёр признаётся, что уже давно хочет объединить эти два фильма, действие которых разворачиваются в одной «вселенной». В «Стекло» вернутся все главные участники упомянутых картин: Джеймс Макавой, сыгравший Кевина и все его личности; Аня Тейлор-Джой, сыгравшая Кейси; Брюс Уиллис в роли Дэвида Данна и Элайджа Прайс по прозвищу «Стеклянный человек» из «Неуязвимого» в исполнении Сэмьюэла Л. Джексона.

Действия Кевина-Зверя привлекают внимание «неуязвимого» Дэвида Данна, который начинает за ним охотиться. На их фоне появляется и Прайс, который, как всегда, видит за действиями обоих мужчин нечто очень важное, включая их самих.

Шьямалан выступит режиссёром картины, а также его продюсером вместе с Джейсоном Блумом, Ашвином Раджаном и Марком Бинстоком. Релиз фильма назначен на 18 января 2019 года.

Хилари Суонк получила роль в «Доверии» Дэнни Бойла

Хилари Суонк сыграет ведущую женскую роль в телесериале «Доверие» ("Trust") для телеканала FX. Актриса стала второй участницей проекта после недавно присоединившегося к нему Дональда Сазерленда. Режиссёром выступает Дэнни Бойл, автор сценария — Саймон Бофой.

В центре сюжета — события, имевшие место в 1973 году, когда в Риме был похищен молодой наследник нефтяного магната Джон Пол Гетти III. Похитившие его члены мафии планируют вытрясти из семьи Гетти многомиллионный выкуп, однако к изумлению бандитов, за юношу никто не собирается платить, более того, не проявляют к инциденту ни малейшего интереса.

Итальянская полиция считает всё это розыгрышем и не начинает расследование. Отец Пола дегустирует в Лондоне героин и не подходит к телефону, а, вероятно, самый богатый человек в мире, дедушка, проводит досуг в компании льва и пяти любовниц в тюдоровском особняке в английском пригороде. В переговоры со вконец отчаявшимися похитителями вступает решительная и находчивая мать пленника Гейл Гетти, у которой совсем нет денег. Эта роль досталась Хилари Суонк. Дональд Сазерленд играет её свёкра-магната.

В производстве 10-серийного проекта, которое начинается в июне, участвуют компании: FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited. Премьера состоится в январе 2018 года.

Эван Макгрегор сыграет «Кристофера Робина»

Эван Макгрегор сыграет главную роль в фильме кинокомпании Walt Disney Pictures «Кристофер Робин» ("Christopher Robin") по мотивам мультсерии о Винни Пухе. Снимает картину режиссёр Марк Форстер.

Фэнтезийная драма расскажет о повзрослевшем герое диснеевских мультфильмов Кристофере Робине, который со временем превратился в лишённого воображения бизнесмена. У него абсолютно нет времени на семью — жену и дочь, тем более на неожиданно появившегося в его жизни Винни Пуха, разыскивающего своих друзей. Кристоферу Робину придётся найти способ помочь и Винни и своей семье, чтобы в итоге не потерять всё, что ему дорого. Винни Пух навещает своего друга, чтобы напомнить ему о волшебстве Стоакрового леса и его друзьях: Тигре, Кенге, Крошке Ру, Пятачке, Ослике, Сове и Кролике.

Над сценарием к фильму работали Алекс Росс Перри и Том Маккарти. В настоящее время его переписывает Эллисон Шрёдер («Скрытые фигуры»).

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