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«Хроники Нарнии», «Война миров Z 2», М. Найт Шьямалан, Хилари Суонк и Эван Макгрегор
Джо Джонстон назначен режиссёром перезагрузки «Хроник Нарнии»
Джо Джонстон возглавит съёмки фэнтезийной картины «Хроники Нарнии: Серебряное кресло» по мотивам знаменитой литературной серии Клайва Стэйплза Льюиса. Автор адаптированного сценария — Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Волшебная страна», «Мисс Петтигрю живёт одним днём»).
Главными героями «Серебряного кресла», согласно первоисточнику, являются Юстэс Вред и его одноклассница Джил Поул, которые попадают вдвоём в Нарнию, убегая от школьников. Там они встречают Аслана, который поручает им найти сына Каспиана — принца Рилиана, похищенного десять лет назад. Юстэс и Джил вместе с кваклем Хмуром отправляются на поиски принца в северные земли, населённые великанами.
Продюсер Марк Гордон ранее говорил, что фильм станет началом новой франшизы. В производстве принимают участие компании: TriStar Pictures, The Mark Gordon Company, The C.S. Lewis Company и Entertainment One (eOne). Продюсируют картину, помимо Гордона: Винсент Сайбер, Мелвин Адамс и потомок писателя Дуглас Гришем.
Производство сиквела «Войны миров Z» начнётся в 2018 году
Ходят упорные слухи, что скоро объявят о запуске в производство не так давно «замороженного» студией Paramount Pictures сиквела «Войны миров Z». Режиссёром картины станет Дэвид Финчер, уже давно проявивший к ней интерес. К главной роли вернётся Брэд Питт, ранее успешно сотрудничавший с режиссёром в фильмах: «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона». Съёмки должны стартовать в начале 2018 года.
В основе «Войны миров Z», которую снял режиссёр Марк Форстер в 2013 году, лежит одноимённый бестселлер Макса Брукса, представляющий собой интервью очевидцев со всех стран мира, переживших одну из величайших катастроф в истории человечества. В отличие от книги, действие которой происходит во времена постапокалипсиса, события фильма разворачиваются в самый разгар охватившей мир страшной эпидемии, угрожающей стереть человечество в лица земли.
Брэд Питт играет бывшего сотрудника ООН Джерри Лэйна, которому поручено установить причину возникновения эпидемии для борьбы с ней. В международном прокате картина за $190 млн собрала чуть больше $540 млн. Питт также выступает продюсером сиквела через свою компанию Plan B.
М. Найт Шьямалан анонсировал кроссовер «Сплита» и «Неуязвимого»
M. Найт Шьямалан анонсировал через твиттер производство сиквела «Сплит», который получил название «Стекло» ("Glass"). Картина не только продолжит историю Кевина Крамба, но и объединит её с «Неуязвимым» 2000 года, намёки на которого были сделаны в финале «Сплита».
Режиссёр признаётся, что уже давно хочет объединить эти два фильма, действие которых разворачиваются в одной «вселенной». В «Стекло» вернутся все главные участники упомянутых картин: Джеймс Макавой, сыгравший Кевина и все его личности; Аня Тейлор-Джой, сыгравшая Кейси; Брюс Уиллис в роли Дэвида Данна и Элайджа Прайс по прозвищу «Стеклянный человек» из «Неуязвимого» в исполнении Сэмьюэла Л. Джексона.
Действия Кевина-Зверя привлекают внимание «неуязвимого» Дэвида Данна, который начинает за ним охотиться. На их фоне появляется и Прайс, который, как всегда, видит за действиями обоих мужчин нечто очень важное, включая их самих.
Шьямалан выступит режиссёром картины, а также его продюсером вместе с Джейсоном Блумом, Ашвином Раджаном и Марком Бинстоком. Релиз фильма назначен на 18 января 2019 года.
Хилари Суонк получила роль в «Доверии» Дэнни Бойла
Хилари Суонк сыграет ведущую женскую роль в телесериале «Доверие» ("Trust") для телеканала FX. Актриса стала второй участницей проекта после недавно присоединившегося к нему Дональда Сазерленда. Режиссёром выступает Дэнни Бойл, автор сценария — Саймон Бофой.
В центре сюжета — события, имевшие место в 1973 году, когда в Риме был похищен молодой наследник нефтяного магната Джон Пол Гетти III. Похитившие его члены мафии планируют вытрясти из семьи Гетти многомиллионный выкуп, однако к изумлению бандитов, за юношу никто не собирается платить, более того, не проявляют к инциденту ни малейшего интереса.
Итальянская полиция считает всё это розыгрышем и не начинает расследование. Отец Пола дегустирует в Лондоне героин и не подходит к телефону, а, вероятно, самый богатый человек в мире, дедушка, проводит досуг в компании льва и пяти любовниц в тюдоровском особняке в английском пригороде. В переговоры со вконец отчаявшимися похитителями вступает решительная и находчивая мать пленника Гейл Гетти, у которой совсем нет денег. Эта роль досталась Хилари Суонк. Дональд Сазерленд играет её свёкра-магната.
В производстве 10-серийного проекта, которое начинается в июне, участвуют компании: FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited. Премьера состоится в январе 2018 года.
Эван Макгрегор сыграет «Кристофера Робина»
Эван Макгрегор сыграет главную роль в фильме кинокомпании Walt Disney Pictures «Кристофер Робин» ("Christopher Robin") по мотивам мультсерии о Винни Пухе. Снимает картину режиссёр Марк Форстер.
Фэнтезийная драма расскажет о повзрослевшем герое диснеевских мультфильмов Кристофере Робине, который со временем превратился в лишённого воображения бизнесмена. У него абсолютно нет времени на семью — жену и дочь, тем более на неожиданно появившегося в его жизни Винни Пуха, разыскивающего своих друзей. Кристоферу Робину придётся найти способ помочь и Винни и своей семье, чтобы в итоге не потерять всё, что ему дорого. Винни Пух навещает своего друга, чтобы напомнить ему о волшебстве Стоакрового леса и его друзьях: Тигре, Кенге, Крошке Ру, Пятачке, Ослике, Сове и Кролике.
Над сценарием к фильму работали Алекс Росс Перри и Том Маккарти. В настоящее время его переписывает Эллисон Шрёдер («Скрытые фигуры»).
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Ходят упорные слухи, что скоро объявят о запуске в производство не так давно «замороженного» студией Paramount Pictures сиквела «Войны миров Z»...
M. Найт Шьямалан анонсировал через твиттер производство сиквела «Сплит», который получил название «Стекло»...
Хилари Суонк сыграет ведущую женскую роль в телесериале «Доверие» для телеканала FX...
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