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Уилл Смит и обновлённые даты релизов от Walt Disney Company
Уилл Смит претендует на главную роль в фильме Энга Ли
Уилл Смит договаривается об участии в экшен-триллере «Близнецы» ("Gemini Man"), анонсированном несколько дней назад. Место режиссёра планирует занять Энг Ли, а место продюсера — Джерри Брукхаймер.
Если Смит подпишет контракт с кинокомпанией Skydance, то он сыграет стареющего киллера-наёмника, который пытается выйти из бизнеса и оказывается втянутым в смертельный поединок с собственным клоном-киллером, моложе его на 25 лет и находящимся на пике своей формы.
Актёр очень хочет сыграть эту роль, воспрепятствовать чему может только его рабочий график, в котором сейчас подыскивается свободное местечко.
Проекту, придуманному Дарреном Лемке, уже двадцать лет. Одно время его хотел снимать Тони Скотт, потом Кёртис Хэнсон («Секреты Лос-Анджелеса», «8-я миля») и Джо Карнахан. Сценарий в разное время правили: Дэвид Бениофф, Брайан Хелгеленд и Эндрю Никкол, а на главную роль претендовал Мел Гибсон. Однако он также не стал единственным. Несколько лет назад Карнахан предлагал отдать её Клинту Иствуду.
Основная загвоздка проекта заключается в том, чтобы в обеих ролях задействовать одного и того же актёра, используя ультрасовременные спецэффекты. Сейчас наступило то самое время, когда появились практически совершенные технические возможности омолодить актёра на необходимое количество лет. Уиллу Смиту, к слову, в настоящий момент 48 лет.
Кинокомпания Disney обнародовала изменённый график релизов
Вслед за кинокомпанией 20th Century Fox, объявившей вчера даты выхода в прокат некоторых из своих проектов, студия Disney предоставила и свои главные релизы на ближайшее будущее, в большинстве из которых произошли изменения.
«Звёздные войны: Эпизод 9» стартуют в прокате 24 мая 2019 года в 3D-формате. Режиссёр картины — Колин Треворроу.
«Индиана Джонс 5», который не обзавёлся до сих пор названием, выйдет на год позже запланированной ранее даты — 10 июля 2020 года вместо 19 июля 2019-го. Харрисон Форд и Стивен Спилберг официально возвращаются в проект.
3D-мультфильм «Ральф 2» режиссёра Рича Мура задерживается на семь месяцев. Вместо 9 марта 2018 года релиз состоится 21 ноября 2018-го.
Немного раньше планируемого — 6 апреля 2018 года вместо 9 марта в прокат выйдет 3D-экранизация романа Мадлен Л’Энгл 1962 года «Трещина во времени». Снимает картину Ава Дюверней.
Киноверсия знаменитого диснеевского мультфильма «Король Лев» от режиссёра Джона Фавро выйдет в 2D и 3D-форматах 19 июля 2019 года.
Выход музыкального анимационного 3D-фильма «Великаны» ("Gigantic") значительно задержится. С 21 ноября 2018 года релиз переехал на 25 ноября 2020-го.
Сиквел «Холодного сердца» стартует в прокате 27 ноября 2019 года в 2D и 3D-форматах, как и было заявлено ранее.
Семейная комедия «Волшебный лагерь» ("Magic Camp") выйдет чуть раньше — вместо 3 августа 2018 года её премьера состоится 6 апреля 2018-го.
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