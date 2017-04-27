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Киноблог » Вести с полей » 27 апреля 2017, 15:35:45
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Хилари Суонк получила роль в «Доверии» Дэнни Бойла

Хилари Суонк

Хилари Суонк сыграет ведущую женскую роль в телесериале «Доверие» ("Trust") для телеканала FX. Актриса стала второй участницей проекта после недавно присоединившегося к нему Дональда Сазерленда. Режиссёром выступает Дэнни Бойл, автор сценария — Саймон Бофой.

В центре сюжета — события, имевшие место в 1973 году, когда в Риме был похищен молодой наследник нефтяного магната Джон Пол Гетти III. Похитившие его члены мафии планируют вытрясти из семьи Гетти многомиллионный выкуп, однако к изумлению бандитов, за юношу никто не собирается платить, более того, не проявляют к инциденту ни малейшего интереса.

Итальянская полиция считает всё это розыгрышем и не начинает расследование. Отец Пола дегустирует в Лондоне героин и не подходит к телефону, а, вероятно, самый богатый человек в мире, дедушка, проводит досуг в компании льва и пяти любовниц в тюдоровском особняке в английском пригороде. В переговоры со вконец отчаявшимися похитителями вступает решительная и находчивая мать пленника Гейл Гетти, у которой совсем нет денег. Эта роль досталась Хилари Суонк. Дональд Сазерленд играет её свёкра-магната.

В производстве 10-серийного проекта, которое начинается в июне, участвуют компании: FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited. Премьера состоится в январе 2018 года.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/27/5164.shtml?3
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