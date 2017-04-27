|
Хилари Суонк получила роль в «Доверии» Дэнни Бойла
Хилари Суонк сыграет ведущую женскую роль в телесериале «Доверие» ("Trust") для телеканала FX. Актриса стала второй участницей проекта после недавно присоединившегося к нему Дональда Сазерленда. Режиссёром выступает Дэнни Бойл, автор сценария — Саймон Бофой.
В центре сюжета — события, имевшие место в 1973 году, когда в Риме был похищен молодой наследник нефтяного магната Джон Пол Гетти III. Похитившие его члены мафии планируют вытрясти из семьи Гетти многомиллионный выкуп, однако к изумлению бандитов, за юношу никто не собирается платить, более того, не проявляют к инциденту ни малейшего интереса.
Итальянская полиция считает всё это розыгрышем и не начинает расследование. Отец Пола дегустирует в Лондоне героин и не подходит к телефону, а, вероятно, самый богатый человек в мире, дедушка, проводит досуг в компании льва и пяти любовниц в тюдоровском особняке в английском пригороде. В переговоры со вконец отчаявшимися похитителями вступает решительная и находчивая мать пленника Гейл Гетти, у которой совсем нет денег. Эта роль досталась Хилари Суонк. Дональд Сазерленд играет её свёкра-магната.
В производстве 10-серийного проекта, которое начинается в июне, участвуют компании: FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited. Премьера состоится в январе 2018 года.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/27/5164.shtml?3
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
Ролики россыпью: «Звёздные войны: Последние джедаи», «Трансформеры 5» и «Телохранитель киллера» » Ссылка дня » 24/04
5 лучших роликов недели: «Стражи галактики 2», реклама Софии Копполы и Арми Хаммер в России » Ссылка дня » 22/04
|
Джо Джонстон возглавит съёмки фэнтезийной картины «Хроники Нарнии: Серебряное кресло» по мотивам знаменитой литературной серии Клайва Стэйплза Льюиса. Автор...
Ходят упорные слухи, что скоро объявят о запуске в производство не так давно «замороженного» студией Paramount Pictures сиквела «Войны миров Z»...
M. Найт Шьямалан анонсировал через твиттер производство сиквела «Сплит», который получил название «Стекло»...
Хилари Суонк сыграет ведущую женскую роль в телесериале «Доверие» для телеканала FX...
Эван Макгрегор сыграет главную роль в фильме кинокомпании Walt Disney Pictures «Кристофер Робин» по мотивам мультсерии о Винни Пухе...
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
Чужой: Завет, Alien: Covenant
Прокат в России: 18 мая 2017 года
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
26 апреля, среда
Уилл Смит договаривается об участии в экшен-триллере «Близнецы», анонсированном несколько дней назад...
Вслед за кинокомпанией 20th Century Fox, объявившей вчера даты выхода в прокат некоторых из своих проектов...
Тачки 3, Cars 3
Прокат в России: 15 июня 2017 года
Объезд: Всё не так, как на самом деле
Галерея: Стражи Галактики 2
Наваждение: Обычные проблемы
В этом мире я больше не чувствую себя как дома: Смеяться
Рейд: Пуля в голове: Только боль
|
|
|
|
|