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Производство сиквела «Войны миров Z» начнётся в 2018 году
Ходят упорные слухи, что скоро объявят о запуске в производство не так давно «замороженного» студией Paramount Pictures сиквела «Войны миров Z». Режиссёром картины станет Дэвид Финчер, уже давно проявивший к ней интерес. К главной роли вернётся Брэд Питт, ранее успешно сотрудничавший с режиссёром в фильмах: «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона». Съёмки должны стартовать в начале 2018 года.
В основе «Войны миров Z», которую снял режиссёр Марк Форстер в 2013 году, лежит одноимённый бестселлер Макса Брукса, представляющий собой интервью очевидцев со всех стран мира, переживших одну из величайших катастроф в истории человечества. В отличие от книги, действие которой происходит во времена постапокалипсиса, события фильма разворачиваются в самый разгар охватившей мир страшной эпидемии, угрожающей стереть человечество в лица земли.
Брэд Питт играет бывшего сотрудника ООН Джерри Лэйна, которому поручено установить причину возникновения эпидемии для борьбы с ней. В международном прокате картина за $190 млн собрала чуть больше $540 млн. Питт также выступает продюсером сиквела через свою компанию Plan B.
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