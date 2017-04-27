Джо Джонстон назначен режиссёром перезагрузки «Хроник Нарнии»

Джо Джонстон возглавит съёмки фэнтезийной картины «Хроники Нарнии: Серебряное кресло» по мотивам знаменитой литературной серии Клайва Стэйплза Льюиса. Автор адаптированного сценария — Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Волшебная страна», «Мисс Петтигрю живёт одним днём»).

Главными героями «Серебряного кресла», согласно первоисточнику, являются Юстэс Вред и его одноклассница Джил Поул, которые попадают вдвоём в Нарнию, убегая от школьников. Там они встречают Аслана, который поручает им найти сына Каспиана — принца Рилиана, похищенного десять лет назад. Юстэс и Джил вместе с кваклем Хмуром отправляются на поиски принца в северные земли, населённые великанами.

Продюсер Марк Гордон ранее говорил, что фильм станет началом новой франшизы. В производстве принимают участие компании: TriStar Pictures, The Mark Gordon Company, The C.S. Lewis Company и Entertainment One (eOne). Продюсируют картину, помимо Гордона: Винсент Сайбер, Мелвин Адамс и потомок писателя Дуглас Гришем.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/27/5164.shtml?0

Также в блоге: