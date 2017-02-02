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Киноблог » Вести с полей » 02 февраля 2017, 14:06:09
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Киану Ривз отправится в «Сибирь»

Киану Ривз

Киану Ривз сыграет главную роль в романтическом триллере «Сибирь» ("Siberia") по сценарию Скотта Б. Смита («Простой план»). Режиссёр картины — Мэттью Росс («Фрэнк и Лола»).

Ривз будет играть американского торговца драгоценными камнями с сомнительным происхождением, отправившегося в Россию с целью продажи голубых бриллиантов. Когда его партнёр по бизнесу бесследно исчезает вместе с камнями, он начинает его поиски и вскоре знакомится с владелицей местного кафе, с которой у него завязываются романтические отношения. Мужчина начинает думать, что нашёл своё счастье, но в этот момент его настигают тёмные отголоски полукриминальной деятельности.

Продюсерами фильма выступают: Габриэла Бачер, Стивен Хэмел и Киану Ривз. Съёмки должны начаться в этом году.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/02/02/5056.shtml?0
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