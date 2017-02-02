Дени Вильнёв подтвердил свою причастность к экранизации «Дюны»

Дени Вильнёв официально назначен режиссёром «Дюны». Новость подтвердил сам Вильнёв и старший сын Фрэнка Герберта — автора оригинального произведения 1964 года, и тоже писатель, Брайан Герберт, который написал серию продолжений романа, а также его приквел. Производством займётся студия Legendary Pictures.

События первоисточника происходят в далёком будущем в галактической империи, человечество которой отказалось от высоких технологий в пользу развития мыслительных и экстрасенсорных способностей. В центре сюжета — история Пола Атрейдеса, семья которого берёт контроль над песчаной планетой Арракис, содержащей спайс — ценный ресурс для осуществления межзвёздных путешествий. Им противостоят другие семьи, которые оспаривают право Атрейдесов на Арракис.

Прошлой осенью Вильнёв уже говорил о том, что экранизация «Дюны» — его давняя мечта, в исполнение которой он едва верил. Не так давно кинокомпания Legendary при поддержке наследников Герберта объявила об очередной попытке экранизировать «Хроники Дюны» для кино и телевидения. Продюсерами затеи выступили: Томас Талл, Мэри Парент и Кайл Бойтер.

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