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Диего Луна сыграет ведущую роль в «Лице со шрамом»
Антуан Фукуа так и не стал частью римейка культовой картины Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом» ("Scarface"), покинув место режиссёра вслед за Дэвидом Йейтсом и Пабло Ларраином («Тони Манеро», «Пост Мортем»), некоторое время числившимися главными постановщиками. Каждый из них столкнулся с обязательствами перед другими проектами. Однако студия Universal Pictures намерена начать производство в ближайшее время и уже приступила к поискам нового режиссёра. А пока в проект зачислился Диего Луна. Ему предстоит сыграть центрального персонажа истории.
Напомним, что картина де Пальмы также стала римейком фильма 1932 года режиссёра Говарда Хоукса. Это была экранизация одноимённого романа Армитаджа Трейла 1929 года об ирландском гангстере, взошедшем на вершину криминального мира Америки. Брайан де Пальма выпустил свой римейк 1983 году, сценарий к нему написал Оливер Стоун. Главную роль в нём сыграл Аль Пачино. Несмотря на разгромную критику, последовавшую в адрес режиссёра, именно эта версия оригинального романа стала наиболее известной.
Сценарий римейка написал Теренс Уинтер («Подпольная империя»), и это уже третья версия данного проекта. Более ранние принадлежали Джонатану Херману («Голос улиц»), Дэвиду Эйру («Отряд самоубийц») и Полу Аттаназио («Донни Браско»).
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