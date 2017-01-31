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Бен Аффлек отказался снимать «Бэтмена»
Бен Аффлек оставил место режиссёра в сольной картине про Бэтмена, однако он по-прежнему сыграет в ней главную роль и выступит одним из продюсеров. Ранее, как мы помним, ходили разные слухи о том, что проект по разным причинам может и не состояться.
«Есть песонажи, которые занимают особое место в сердцах миллионов, — комментирует Аффлек своё решение. — Эта роль требует максимальной отдачи, на которую я способен. Очевидно, что я не смогу выполнить обе задачи на том уровне, который требуется. Вместе со студией я принял решение найти партнёра в режиссёре, который пойдёт на сотрудничество в этой масштабной картине. Мы всё ещё хотим снимать это кино, и мы его снимем, но сначала подыщем режиссёра. Я остаюсь преданным этому проекту и надеюсь представить его поклонникам по всему миру».
Warner Bros. Pictures полностью поддерживает решение Бена Аффлека и подтверждает своё сотрудничество с актёром и продюсером. Говорят, что у них имеется шорт-лист потенциальных режиссёров, из которых стало известно только имя Мэтта Ривза, автора «Планеты обезьян: Революции».
Помимо Аффлека, в картине будут сниматься Джо Манганьело в роли суперзлодея Дефстроука/ Слэйда Уилсона, Джереми Айронса в роли Альфреда и Джей Кей Симмонса в роли комиссара Гордона.
Сценарий «Бэтмена» написали Аффлек и Джефф Джонс. Официальная дата выпуска пока не назначена.
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