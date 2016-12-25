  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Бокс-офис США: 13-16 января, «Скрытые фигуры» и «Ла-Ла Ленд» рвутся вперёд

Киноблог » Бокс-офис » 16 января 2017, 23:21:33
Комментариев: [ 1 ] | Комментировать
Скрытые фигуры

Американский зритель, едва успев прийти в себя после Рождества и Нового года, в очередные продлённые выходные столкнулся аж с шестью новыми широкими премьерами и парой-тройкой только усиливающих свои позиции старожилов, в результате чего был вынужден выбирать — и выбор пал на уже проверенное, легко удобоваримое и/или недавно награждённое. На вершине чарта уместным для праздника имени Мартина Лютера Кинга образом остались «Скрытые фигуры» — после отличного широкого старта фильм не преминул расшириться с 2400+ до 3200+ площадок и подрос за четырёхдневку на 14%, получив $26 млн за выходные и уже $60,4 млн текущей кассы. Учитывая превосходные зрительские рейтинги и почти неминуемую номинацию на «Оскар» в главной категории, прогнозы на итог резво повышаются со 100 миллионов до полутора сотен, и это при уже окупленном бюджете в $25 млн, так кино окончательно утвердилось в качестве своеобразной «Прислуги 2».

На вторую строчку по итогам четырёхдневки поднялся «Зверопой» — по-прежнему главный в чарте детский релиз (и так оно будет почти до середины февраля) после прошлонедельного обвала выровнялся с падением всего на 7%, результат — $19,2 млн за выходные и уже $238,4 млн подытога, к которым добавится ещё 30-50 миллионов.

Ла-Ла Ленд

Ну, а замкнул тройку лидеров «Ла-Ла Ленд» — после целого месяца разогрева, завершившегося триумфом на «Золотом глобусе», мюзикл вновь скромно расширился — с 1500+ кинотеатров всего до 1800+, — но сборы его подскочили более чем на 70%, составив $17,5 млн за четыре дня. Таким образом, фильм получил лучший эверидж в топ-20 и уже $77,1 млн общей кассы, и учитывая, что впереди у него ещё около двух месяцев гарантированного превосходного проката, подогреваемого номинациями и рейтингами, домашний итог теперь составит никак не меньше полутора сотен. Поздравляем.

Далее свои собственные победы отмечал «Изгой-Один» — потеряв ровно тысячу или почти 25% своих площадок, фильм опустился на 22% к $17,1 млн за пятый уикенд и — барабанная дробь — $502,2 млн за месяц и один день проката. Итого космоопера официально стала в Штатах самым кассовым релизом 2016 года и седьмым в истории членом 500-миллионного клуба, впереди у неё ещё 30-40 миллионов.

Только на пятой и шестой строчках, таким образом, расположились первые реальные премьеры, обе абсолютно анекдотичные — дежурный хоррор с детским рейтингом под названием «БайБайМэн» и проторчавшие два года в пост-производственном аду «Монстр-траки», взглянув на которые, Viacom признал безвозвратную потерю $115 млн ещё несколько месяцев назад. Оба собрали за уикенд по $15 млн, что должно вылиться теперь в $35-40 млн финальных сборов, «БайБайМэн» с его бюджетом в $7,4 млн здесь смеётся последним.

День патриота

Следом провалилась первая из звёздных премьер — экранизация трагедии на Бостонском марафоне «День патриота» после приличного узкого проката собрала за четыре широких дня всего $13,6 млн, на треть уступив как прогнозам, так и последнему недавнему сотрудничеству Питера Берга и Марка Уолберга в лице «Глубоководного горизонта» ($20,2 млн). При том, что здесь бюджет составил куда более скромные $45 млн, фильм все равно не отобьёт эти деньги дома и не окупит их с миром.

Не больше повезло вульгарной криминальной драме с Джейми Фоксом «Бессонная ночь» — со своих 1800 площадок она подняла $9,9 млн, получив один из лучших эвериджей в чарте, но все равно не отобьёт дома затраты в $30 млн. За ней «Другой мир 5» ожидаемо упал почти вдвое к $7,3 млн за второй уикенд и $25,4 млн подытога, а «Пассажиры» снизились на четверть к $6,5 млн за выходные и $90,9 млн текущих сборов, осталось доползти до сотни и испустить дух.

Так мы подошли к главному позору уикенда, который случился за пределами десятки лидеров — там «Закон ночи» добыл с 2800+ кинотеатров чудовищные $6,2 млн, за трёхдневку умудрившись проиграть даже режиссёрскому дебюту Бена Аффлека «Прощай, детка, прощай» ($5,5 млн) и подарив ему худший старт за семь лет в его актёрской фильмографии. Итоговые сборы проекта дома теперь не превысят $15 млн при производственном бюджете в $65 млн, кто-нибудь, поспешите человеку на помощь.

Далее «Моана» опустилась на скромные 6% к $6 млн за восьмой уикенд и $233,3 млн текущей кассы, последняя подрастёт ещё на 10-15 миллионов. Комедия «Почему он?» просела на 40% к $4,2 млн за четвёртый уикенд и $56 млн подытога, «Заборы» разумно опустились на четверть к $3,5 млн и $46,6 млн соответственно, а «Лев», оставшись ровно на тех же 600 площадках, поднялся на треть к $2,8 млн за выходные и $13,8 млн текущей кассы, учитывая, что впереди его ждут номинации, тут ещё может случиться небольшой прорыв.

Молчание

Ну и напоследок осталось помянуть главный проигнорированный массовым зрителем фильм сезона — религиозный эпик Мартина Скорсезе «Молчание» под гнётом своей тематики, почти трёхчасового хронометража, конкуренции за взрослую аудиторию и отсутствия внимания со стороны основных гильдий безнадёжно затерялся в толпе, собрав с 750 кинотеатров скромнейшие $2,3 млн и доведя подытог до $3,4 млн. Теперь картина гарантированно станет одной из наименее коммерчески успешных в карьере мэтра, не собрав в Штатах даже $10 млн, впрочем, небольшое, но преданное число поклонников у неё будет всегда.

Что касается третьего уикенда января, заокеанские прокатчики не слишком замедляются и выкатывают ещё четыре премьеры, но на реальный успех претендует только одна — трэшовый малобюджетный триллер М. Найта Шьямалана, он же бенефис Джеймса Макавоя «Сплит» (3000). К провалам, со своей стороны, готовятся курьёзный эго-трип Вина Дизеля «Три икса: Мировое господство» (3000), биографическая комедийная драма с Майклом Китоном «Основатель» (1100) и ноунэйм-комедия «Воскрешение Гэвина Стоуна» (1000). Следите за нашими обзорами.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/16/5035.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Смотрите также:
Бокс-офис США: 6-8 января, «Изгой-Один» против «Скрытых фигур»
У экранизации комикса Джеймса О'Барра «Ворон» появились новые владельцы
Ролики россыпью: «Могучие рейнджеры», «Джон Уик 2», «Другой мир», «Изгой-один»
Натали Портман и Marvel, Бен Аффлек и «Бэтман»
Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года
Раздел Бокс-офис
Кинокасса России: 5-8 января, «Кредо убийцы» против «Викинга» | 10/01
Бокс-офис США: 6-8 января, «Изгой-Один» против «Скрытых фигур» | 08/01
Кинокасса России: итоги 2016 года | 05/01
Кинокасса России: 29.12-02.01, «Викинг» обновляет новогодние рекорды | 03/01
Бокс-офис США: 30.12-02.01, «Изгой-Один» и «Зверопой» доминируют | 02/01
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: чёрный Гарри Поттер, роботы и пародия на Канье Уэста » Ссылка дня » 15/01
«Логан», «Звёздные войны: Эпизод 9» и «Хан Соло. Звёздные войны. Истории» » Вести с полей » 14/01
Warner Bros. запускает в производство «Корпус Зелёных фонарей» » Вести с полей » 13/01
Анна Кендрик, Уилл Смит, Том Хэнкс и Питер Динклэйдж » Вести с полей » 12/01
Джоэл Коэн, Итан Коэн и Руперт Уайатт » Вести с полей » 11/01
Кинозвёзды в новостях
Кейт Бланшетт
Райан Гослинг
Бен Аффлек
Мерил Стрип
Ридли Скотт
Джордж Клуни
Натали Портман
Мартин Скорсезе
Стивен Спилберг
Уилл Смит
Зак Снайдер
Майкл Фассбендер
Марк Уолберг
Харрисон Форд
Эми Адамс


Обновления
У «Порока на экспорт» всё ещё может появиться сиквел
Неожиданно воскрес сиквел фильма Дэвида Кроненберга 2007 года «Порок на экспорт», который ещё в 2010 году собирался написать сценарист оригинальной картины Стивен Найт...
Трейлеры, кадры, постеры:

Открытие, Discovery new
кадров: 2
» Трейлер

Персональный покупатель, Personal Shopper
постеров: +1

Сплит, Split
» О съёмках 2
» О съёмках

Притяжение
Притяжение
Прокат в России: 26 января 2017 года
» TV-ролик

17 января, вторник

Новости кино:
Первый канал назвал причину утечки «Шерлока»
Первый канал начал расследование утечки в Сеть дублированной на русский язык финальной серии четвёртого сезона британского сериала «Шерлок»...
Кинокасса России: 12-15 января, «Кредо убийцы» и «Викинг» отбиваются от премьер
По окончании новогодних выходных отечественный бокс-офис спустился с небес на землю с впечатляющей даже для него скоростью — валовая касса после третьего лучшего...
Дакота Фэннинг получила роль в телеадаптации «Алиениста»
Дакота Фэннинг сыграет вместе с Люком Эвансом и Даниелем Брюлем в многосерийном психологическом триллере «Алиенист» по одноимённому роману Калеба Карра о реально...
Экранизации: «Шпион, пришедший с холода»
Телеканалы AMC и ВВС планируют повторить успех минисериала «Ночной администратор» — их совместного проекта по одноимённому шпионскому роману Джона Ле Карре...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Шерлок: 4 сезон: Игра в бисер
Воображаемые друзья штабелями ложатся на закланье семейного счастья Холмсов. Закрывайте шоу, последний клоун этого цирка только что застрелился в каптёрке

Ла-Ла Ленд: Счастье
Музыка звучит всё реже и реже, ослепительные цвета увядают, а фильм становится сложнее и интереснее

Галерея: Три икса: Мировое господство
18 января 2017 года на мировые экраны выходит очередная серия франчайза «Три икса» — «Мировое господство»

Закон ночи: Шляпных дел мастер
Такое кино прокатило бы ещё десять лет назад. Возможно. Мы тогда не были избалованы телевидением, а потому были снисходительнее

Викинг: Трудно быть фильмом
В объявленный Год российского кино фильм собрал в себе всё самое плохое, что для нашего кино характерно
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Шерлок», финал 4 сезона, отзыв . «Кредо убийцы», рецензия . «Викинг», рецензия . «Ла-Ла Ленд», рецензия . 2016: Лучшее и худшее, итоги года . «Закон ночи», рецензия . «Американская милашка», отзыв . «Пассажиры», отзыв . 2016: бокс-офис, итоги . 2017: главные новинки, анонс . «Фрэнк и Лола», отзыв . «Три Икса: Мировое господство», кадры .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Три икса: Мировое господство", "Ловушка", "Кредо убийцы", "Почему он?", "Ла-Ла Ленд", "Невеста", "Закон ночи", "Викинг 18+"
Новинки кино 2017: "Притяжение", "Великая стена", "Джон Уик 2", "Лего Фильм: Бэтмен", "На пятьдесят оттенков темнее", "Обитель зла: Последняя глава", "Патерсон", "Защитники", "Голос монстра"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   