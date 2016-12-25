Бокс-офис США: 13-16 января, «Скрытые фигуры» и «Ла-Ла Ленд» рвутся вперёд

Американский зритель, едва успев прийти в себя после Рождества и Нового года, в очередные продлённые выходные столкнулся аж с шестью новыми широкими премьерами и парой-тройкой только усиливающих свои позиции старожилов, в результате чего был вынужден выбирать — и выбор пал на уже проверенное, легко удобоваримое и/или недавно награждённое. На вершине чарта уместным для праздника имени Мартина Лютера Кинга образом остались «Скрытые фигуры» — после отличного широкого старта фильм не преминул расшириться с 2400+ до 3200+ площадок и подрос за четырёхдневку на 14%, получив $26 млн за выходные и уже $60,4 млн текущей кассы. Учитывая превосходные зрительские рейтинги и почти неминуемую номинацию на «Оскар» в главной категории, прогнозы на итог резво повышаются со 100 миллионов до полутора сотен, и это при уже окупленном бюджете в $25 млн, так кино окончательно утвердилось в качестве своеобразной «Прислуги 2».

На вторую строчку по итогам четырёхдневки поднялся «Зверопой» — по-прежнему главный в чарте детский релиз (и так оно будет почти до середины февраля) после прошлонедельного обвала выровнялся с падением всего на 7%, результат — $19,2 млн за выходные и уже $238,4 млн подытога, к которым добавится ещё 30-50 миллионов.

Ну, а замкнул тройку лидеров «Ла-Ла Ленд» — после целого месяца разогрева, завершившегося триумфом на «Золотом глобусе», мюзикл вновь скромно расширился — с 1500+ кинотеатров всего до 1800+, — но сборы его подскочили более чем на 70%, составив $17,5 млн за четыре дня. Таким образом, фильм получил лучший эверидж в топ-20 и уже $77,1 млн общей кассы, и учитывая, что впереди у него ещё около двух месяцев гарантированного превосходного проката, подогреваемого номинациями и рейтингами, домашний итог теперь составит никак не меньше полутора сотен. Поздравляем.

Далее свои собственные победы отмечал «Изгой-Один» — потеряв ровно тысячу или почти 25% своих площадок, фильм опустился на 22% к $17,1 млн за пятый уикенд и — барабанная дробь — $502,2 млн за месяц и один день проката. Итого космоопера официально стала в Штатах самым кассовым релизом 2016 года и седьмым в истории членом 500-миллионного клуба, впереди у неё ещё 30-40 миллионов.

Только на пятой и шестой строчках, таким образом, расположились первые реальные премьеры, обе абсолютно анекдотичные — дежурный хоррор с детским рейтингом под названием «БайБайМэн» и проторчавшие два года в пост-производственном аду «Монстр-траки», взглянув на которые, Viacom признал безвозвратную потерю $115 млн ещё несколько месяцев назад. Оба собрали за уикенд по $15 млн, что должно вылиться теперь в $35-40 млн финальных сборов, «БайБайМэн» с его бюджетом в $7,4 млн здесь смеётся последним.

Следом провалилась первая из звёздных премьер — экранизация трагедии на Бостонском марафоне «День патриота» после приличного узкого проката собрала за четыре широких дня всего $13,6 млн, на треть уступив как прогнозам, так и последнему недавнему сотрудничеству Питера Берга и Марка Уолберга в лице «Глубоководного горизонта» ($20,2 млн). При том, что здесь бюджет составил куда более скромные $45 млн, фильм все равно не отобьёт эти деньги дома и не окупит их с миром.

Не больше повезло вульгарной криминальной драме с Джейми Фоксом «Бессонная ночь» — со своих 1800 площадок она подняла $9,9 млн, получив один из лучших эвериджей в чарте, но все равно не отобьёт дома затраты в $30 млн. За ней «Другой мир 5» ожидаемо упал почти вдвое к $7,3 млн за второй уикенд и $25,4 млн подытога, а «Пассажиры» снизились на четверть к $6,5 млн за выходные и $90,9 млн текущих сборов, осталось доползти до сотни и испустить дух.

Так мы подошли к главному позору уикенда, который случился за пределами десятки лидеров — там «Закон ночи» добыл с 2800+ кинотеатров чудовищные $6,2 млн, за трёхдневку умудрившись проиграть даже режиссёрскому дебюту Бена Аффлека «Прощай, детка, прощай» ($5,5 млн) и подарив ему худший старт за семь лет в его актёрской фильмографии. Итоговые сборы проекта дома теперь не превысят $15 млн при производственном бюджете в $65 млн, кто-нибудь, поспешите человеку на помощь.

Далее «Моана» опустилась на скромные 6% к $6 млн за восьмой уикенд и $233,3 млн текущей кассы, последняя подрастёт ещё на 10-15 миллионов. Комедия «Почему он?» просела на 40% к $4,2 млн за четвёртый уикенд и $56 млн подытога, «Заборы» разумно опустились на четверть к $3,5 млн и $46,6 млн соответственно, а «Лев», оставшись ровно на тех же 600 площадках, поднялся на треть к $2,8 млн за выходные и $13,8 млн текущей кассы, учитывая, что впереди его ждут номинации, тут ещё может случиться небольшой прорыв.

Ну и напоследок осталось помянуть главный проигнорированный массовым зрителем фильм сезона — религиозный эпик Мартина Скорсезе «Молчание» под гнётом своей тематики, почти трёхчасового хронометража, конкуренции за взрослую аудиторию и отсутствия внимания со стороны основных гильдий безнадёжно затерялся в толпе, собрав с 750 кинотеатров скромнейшие $2,3 млн и доведя подытог до $3,4 млн. Теперь картина гарантированно станет одной из наименее коммерчески успешных в карьере мэтра, не собрав в Штатах даже $10 млн, впрочем, небольшое, но преданное число поклонников у неё будет всегда.

Что касается третьего уикенда января, заокеанские прокатчики не слишком замедляются и выкатывают ещё четыре премьеры, но на реальный успех претендует только одна — трэшовый малобюджетный триллер М. Найта Шьямалана, он же бенефис Джеймса Макавоя «Сплит» (3000). К провалам, со своей стороны, готовятся курьёзный эго-трип Вина Дизеля «Три икса: Мировое господство» (3000), биографическая комедийная драма с Майклом Китоном «Основатель» (1100) и ноунэйм-комедия «Воскрешение Гэвина Стоуна» (1000). Следите за нашими обзорами.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/16/5035.shtml

Написать комментарий:

Имя E-mail Заголовок Сообщение:



Смотрите также:

Также в блоге: