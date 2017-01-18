У «Порока на экспорт» всё ещё может появиться сиквел

Неожиданно воскрес сиквел фильма Дэвида Кроненберга 2007 года «Порок на экспорт», который ещё в 2010 году собирался написать сценарист оригинальной картины Стивен Найт. В продолжение должны были вернуться режиссёр и исполнители главных ролей Вигго Мортенсен и Венсан Кассель. Позднее кинокомпания Focus Features махнула на него рукой из-за финансовых разногласий.

Слухи о сиквеле просочились со стороны кастингового портала, где говорится о мартовском начале съёмочного периода картины, получившей рабочее название "Body Cross". Её синопсис совпадает с завязкой планируемого ранее продолжения за авторством Найта, в котором рассказывается о том, что сын бывшего главы русской мафии в Лондоне Кирилл (Кассель) вместе со своим водителем Николаем (Мортенсен) унаследовали трон отца, не подозревая о том, что Николай на самом деле является агентом Федеральной службы безопасности России под прикрытием.

Следует отметить, что в настоящий момент в связи с данным проектом не упоминаются ни Кроненберг, ни Мортенсен, ни Кассель, ни кто либо ещё, работавший на «Пороке на экспорт». Между тем, режиссёр не скрывал своего желания снять продолжение, где он усматривал некоторую незавершённость в истории Николая и Кирилла. Он хотел вернуть Николая в Россию, поскольку в первом фильме есть группа русских в Лондоне, пытающихся воссоздать кусочек России, но их нет у себя на родине, хотя эпизоды отсняты были. В конце концов было принято решение не включать их в фильм.

К слову, Кроненберг вполне может возглавить съёмки сиквела, поскольку его рабочий график на ближайшее будущее абсолютно свободен. Вероятно, уже скоро мы об этом узнаем.

Напомним, что в «Пороке на экспорт» главную женскую роль сыграла Наоми Уоттс. Картина была высоко оценена критиками и получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль (Мортенсен), а также три номинации на «Золотой глобус» и многие другие престижные кинематографические награды.

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