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Киноблог » Вести с полей » 24 января 2017, 16:02:58
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У Восьмого эпизода «Звёздных войн» появилось название

Звёздные войны: Последний джедай

Кинокомпания Lucasfilm официально представила название Восьмого эпизода космической саги — «Звёздные войны: Последний джедай» ("Star Wars: The Last Jedi").

Автор сценария и режиссёр фильма — Райан Джонсон. Главные роли в картине играют: Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дейзи Ридли, Джон Бойега, Люпита Нионго, Оскар Айзек, Домнал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи, Энди Сёркис, Лора Дерн, Бенисио дель Торо и Келли Мари Тран.

Синопсис фильма до сих пор не оглашается. Продюсируют проект: Кетлин Кеннеди, Рэм Бергман, Джей-Джей Абрамс, Джейсон Макгатлин и Том Карновский. Премьера картины запланирована на 15 декабря 2017 года.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/24/5045.shtml?0
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