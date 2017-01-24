У Восьмого эпизода «Звёздных войн» появилось название

Кинокомпания Lucasfilm официально представила название Восьмого эпизода космической саги — «Звёздные войны: Последний джедай» ("Star Wars: The Last Jedi").

Автор сценария и режиссёр фильма — Райан Джонсон. Главные роли в картине играют: Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дейзи Ридли, Джон Бойега, Люпита Нионго, Оскар Айзек, Домнал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи, Энди Сёркис, Лора Дерн, Бенисио дель Торо и Келли Мари Тран.

Синопсис фильма до сих пор не оглашается. Продюсируют проект: Кетлин Кеннеди, Рэм Бергман, Джей-Джей Абрамс, Джейсон Макгатлин и Том Карновский. Премьера картины запланирована на 15 декабря 2017 года.

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