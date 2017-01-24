Майкл Доэрти назначен режиссёром «Годзиллы 2»

Майкл Доэрти занял место режиссёра сиквела «Годзиллы», которое в прошлом году покинул Гарет Эдвардс. Это случилось вследствие переноса даты релиза фильма с 2018-го на 2019 год. Что касается назначенца, то Доэрти в октябре 2016-го был привлечён в проект в качестве нового сценариста. Более всего он известен сценариями к фильмам «Люди Икс 2» и «Люди Икс: Апокалипсис» и по хоррор-комедии 2015 года «Крампус», режиссёром которой он являлся.

Сюжет фильма, официальное название которого стало только что известно — «Годзилла: Король монстров», пока держат в секрете. Его производство осуществляется при поддержке компаний Legendary и Warner Bros. Релиз состоится 22 марта 2019 года.

Напомним читателю, что ранее была запланирована целая серия фильмов про монструозных животных, которая начнётся с приключенческой картины Джордана Вогта-Робертса «Конг: Остров Черепа». Её прокат начнётся 10 марта 2017 года (в России на день раньше). Затем, в 2019-м, последует её сиквел «Годзилла: Король монстров», а 29 мая 2020 года в прокате стартует «Годзилла против Кинг Конга» ("Godzilla vs Kong").

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