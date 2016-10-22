Бокс-офис США: 16-18 декабря, «Изгой-Один» заряжает предпраздничный прокат

У нас с друзьями есть традиция, каждый год выпускать перед Рождеством «Звёздные войны» и тонуть во всех сыплющихся на нас деньгах, как бы уже готовятся рассказывать нам «Дисней» и «Лукасфильм». В случае с первым официальным спин-оффом по имени «Изгой-Один», с его понятной завязкой и богатым на эффектные кадры маркетингом, долгое время предполагалось, что в разные части уикенда он будет отставать от сумасшедших стартовых показателей «Пробуждения Силы» примерно на 35-50%, причём ввиду менее раскалённого градуса ожидания отставание в течение уикенда будет сокращаться. В точности это произошло: космоопера начала с $29 млн за сеансы вечером и ночью четверга (против $57 млн у седьмого эпизода), по итогам полной пятницы насчитала $71 млн (против $119 млн), а к концу трёх дней — $155 млн эстимейтс (против, кто помнит, $248 млн).

Таким образом, в чартах как лучших стартовых дней, так и лучших стартовых уикендов фильм занимает 12-е место в истории и третье в этом году; впереди здесь только меняющиеся местами «Бэтмен против Супермена» ($81,6 млн и $166 млн) и «Первый мститель 3» ($75,5 млн и $179 млн). В целом же «Изгой-Один» оказался наиболее близок к показателям и множителям первых двух «Голодных игр» ($67 млн и $152,5 млн у первой части, $71 млн и $158 млн у второй), на которые он, если приглядеться, похож и содержательно. Другое дело, что если те фильмы выходили в марте и ноябре, то новичок, подобно «Пробуждению», нахально воспользуется праздниками и, с учётом отличных рейтингов и более слабой, чем ожидалось, конкуренции, уверенно соберёт $525-575 млн итоговой домашней кассы (против $936 млн фильма Джей Джея Абрамса).

Где отставание от ЗВ-7 будет заметнее, так это за пределами США — там «Изгой» собрал пока $135 млн без учёта грядущего Китая, то есть примерно вдвое меньше прошлогоднего фильма, добравшегося в итоге до $1,130 млрд, и его финальная касса при таком старте тоже может составить лишь половину этой суммы, а то и меньше. Интрига в результате заключается в том, хватит ли новичку сил, чтобы стать самым кассовым релизом уходящего года и в общемировом прокате, где сейчас лидирует «Первый мститель 3» ($1,153 млрд). Кто выигрывает в любом случае, так это «Дисней» — впервые за последние несколько десятилетий, а вполне возможно, и за всю историю, вся пятёрка мировых лидеров отдельно взятого года будет принадлежать одному прокатчику.

Ему же принадлежит и вторая строчка этого уикенда — там «Моана» единственным старожилом в топ-15 сумела избежать двукратного падения, опустившись вместо этого на разумные 37%; результатом стали $11,7 млн за четвёртые выходные и $161,9 млн текущей кассы, которая должна увеличиться ещё почти в полтора раза. Следом замкнул тройку лидеров «Новогодний корпоратив» — после проходного старта комедия упала ровно вдвое к $8,5 млн за второй уикенд и $31,5 млн подытога, впереди у неё ещё этак двадцатка.

На четвёртой строчке произошла самая комичная история уикенда: очередная драма про грустящего Уилла Смита «Призрачная красота», безжалостно высмеянная критиками, подарила актёру худший широкий старт в его карьере — $7 млн против $10,5 млн прошлогоднего «Сотрясения» и $14,9 млн «Семи жизней». Осталось узнать, позволят ли праздники хотя бы отбить дома $36 млн бюджета.

Далее «Фантастические твари» под напором прямой конкуренции просели вдвое, результатом стали $5 млн за пятый уикенд и $207,7 млн подытога, к которым добавится ещё двадцатка. За ними расположились два ведущих участника нынешней гонки за наградами — драма «Манчестер у моря» и мюзикл «Ла-Ла Ленд» подняли за уикенд чуть более $4 млн на брата, причём если первому фильму понадобилось для этого 1200+ площадок, то второму — на тысячу меньше. Текущие их сборы составляют $14 млн и $5,3 млн соответственно, впереди у них ещё десятки и десятки миллионов.

Все оставшиеся заметные ноябрьские старожилы также просели вдвое или сильнее, по итогам этого кровопускания «Прибытие» показывает $2,8 млн за уикенд и $86,5 млн текущей кассы, «Доктор Стрэндж» — $2 млн и $226 млн, «Под покровом ночи» — $1,4 млн и $8,8 млн, «Тролли» — $1,3 млн и $147,4 млн, «Союзники» — $1,2 млн и $38,5 млн. Впереди у них ещё от нескольких миллионов до десятка с небольшим.

Что же касается грядущей недели, то перед Рождеством американские прокатчики выпускают свои последние в этом году широкие премьеры, и их, как всегда, великое множество — в среду стартуют караоке-мультфильм Illumination «Зверопой» (4000), уже бодро пинаемая критиками звёздная нф-мелодрама «Пассажиры» (3300) и очередная высокобюджетная экранизация видеоигры «Кредо убийцы» (3000), а в пятницу к ним присоединятся комедия с Крэнстоном и Франко «Почему он?» (2800) и экранизация пьесы с Дензелом Вашингтоном и Виолой Дэвис «Заборы». Следите за нашими обзорами.

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