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Объявлены номинации на «Золотой глобус»

Новости » Номинации Золотой глобус, 12 декабря 2016, 19:18:24
Ла-Ла Ленд

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила претендентов на получение ежегодной премии в области кино и телевидения «Золотой глобус». Лидерами по числу номинаций стали мюзикл «Ла-Ла Ленд» и драма «Лунный свет».

«Ла-Ла Ленд» получил семь номинаций, в том числе как лучшая комедия или мюзикл, за лучшую режиссуру и лучший сценарий, а также Эмма Стоун и Райан Гослинг номинированы как лучшие актёры в комедии или мюзикле. В категории «Лучшая комедия или мюзикл» также представлены «Женщины 20-го века», «Дэдпул», «Флоренс Фостер Дженкинс» и «Синг Стрит».

«Лунный свет» получил шесть номинаций, в том числе как лучшая драма, за лучшую режиссёрскую работу и сценарий. Наоми Харрис и Махершала Али претендуют на звание лучших актёров второго плана. Среди других работ, номинированных в категории «Лучший драматический фильм» — картины «По соображениям совести», «Любой ценой», «Лев», «Манчестер у моря».

Мерил Стрип, сыгравшая главную роль в картине «Флоренс Фостер Дженкинс», номинирована как лучшая актриса, и это уже 30-я номинация на «Золотой глобус» в её карьере.

В номинации «Лучший драматический сериал» представлены «Игра престолов», «Корона», «Это мы», «Мир Дикого Запада» и «Очень странные дела».

Среди комедийных сериалов, выдвинутых на соискание «Золотого глобуса»: «Вице-президент», «Атланта», «Очевидное», «Моцарт в джунглях» и "Black-ish".

В категории «Лучший телефильм или мини-сериал» представлены: «Преступление по-американски», «Американская история преступлений. Народ против О Джея Симпсона», «Ночной администратор» и «Однажды ночью».

Среди претендентов на звание лучшего иностранного фильма в этом году есть и российский фильм — якутский детектив «Мой убийца».

74-я церемония вручения премии Ассоциации иностранной прессы состоится в Лос-Анджелесе 8 января 2017 года.


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