|
Объявлены номинации на «Золотой глобус»
Новости » Номинации Золотой глобус, 12 декабря 2016, 19:18:24
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила претендентов на получение ежегодной премии в области кино и телевидения «Золотой глобус». Лидерами по числу номинаций стали мюзикл «Ла-Ла Ленд» и драма «Лунный свет».
«Ла-Ла Ленд» получил семь номинаций, в том числе как лучшая комедия или мюзикл, за лучшую режиссуру и лучший сценарий, а также Эмма Стоун и Райан Гослинг номинированы как лучшие актёры в комедии или мюзикле. В категории «Лучшая комедия или мюзикл» также представлены «Женщины 20-го века», «Дэдпул», «Флоренс Фостер Дженкинс» и «Синг Стрит».
«Лунный свет» получил шесть номинаций, в том числе как лучшая драма, за лучшую режиссёрскую работу и сценарий. Наоми Харрис и Махершала Али претендуют на звание лучших актёров второго плана. Среди других работ, номинированных в категории «Лучший драматический фильм» — картины «По соображениям совести», «Любой ценой», «Лев», «Манчестер у моря».
Мерил Стрип, сыгравшая главную роль в картине «Флоренс Фостер Дженкинс», номинирована как лучшая актриса, и это уже 30-я номинация на «Золотой глобус» в её карьере.
В номинации «Лучший драматический сериал» представлены «Игра престолов», «Корона», «Это мы», «Мир Дикого Запада» и «Очень странные дела».
Среди комедийных сериалов, выдвинутых на соискание «Золотого глобуса»: «Вице-президент», «Атланта», «Очевидное», «Моцарт в джунглях» и "Black-ish".
В категории «Лучший телефильм или мини-сериал» представлены: «Преступление по-американски», «Американская история преступлений. Народ против О Джея Симпсона», «Ночной администратор» и «Однажды ночью».
Среди претендентов на звание лучшего иностранного фильма в этом году есть и российский фильм — якутский детектив «Мой убийца».
74-я церемония вручения премии Ассоциации иностранной прессы состоится в Лос-Анджелесе 8 января 2017 года.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2016/12/12/3670.shtml
Смотрите также:
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ссылки по теме: Золотой глобус
Церемония вручения премии «Золотой глобус 2014», красная дорожка, победители, фоторепортаж (136 фото)
Новости » 20/04 18:52 «Золотой глобус» ужесточил правила из-за «Марсианина»
Новости » 10/12/2015 Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Киноблог » 17/01/2014 5 лучших роликов недели: «Золотой Глобус 2014»
23/11 13:32 Венсан Кассель отмечает 50-летний юбилей
31/10 12:34 Питеру Джексону — 55
31/10 12:15 Умер актёр Владимир Зельдин
27/10 17:24 Кейт Бекинсейл и Лен Уайзман подали на развод
20/10 12:18 Дэнни Бойлу — 60
08/10 16:25 Леониду Куравлёву 80
|
Гуляй, Вася new
» Трейлер
» Отрывок
Кубо. Легенда о самурае : Светлой памяти Тоторо | GAGAR1N
Это было мягко так говоря очень неожиданно. Прям как любовь с первого взгляда или там солнца лучик, грящий что надежда таки есть... далее
21 декабря, среда
Майкл Штульбарг последовал за Дэвидом Тьюлисом в третий сезон криминального сериала «Фарго»...
Дик Ван Дайк примет участие в съёмках кино-мюзикла Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается» по мотивам одноимённой книги английской писательницы Памелы Трэверс...
Молчание, Silence
Прокат в России: 26 января 2017 года
Голос монстра, Monster Calls
Прокат в России: 23 февраля 2017 года
Пассажиры, Passengers
Прокат в России: 22 декабря 2016 года
|
|
|
|
|
«Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия «Пассажиры», отзыв Сериал «Мир Дикого запада», рецензия Сериал «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв «Моана», рецензия «Питомец», отзыв «Спектральный анализ», отзыв «Новогодний корпоратив», отзыв «28 панфиловцев», отзыв Сериал «Холистическое детективное агентство», отзыв