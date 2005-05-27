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Кинокасса России: 15-18 декабря, «Изгой-Один» летит низко

Киноблог » Бокс-офис Звёздные войны » 20 декабря 2016, 23:42:52
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Изгой-Один. Звёздные войны: Истории

Отечественный прокат, равно как и почти весь международный, с прибытием «Изгоя-Один» начал разогреваться в преддверии праздников, но у нас результаты фильма оказались откровенно слабыми даже в контексте среднего общемирового почти двукратного падения по сравнению с «Пробуждением Силы», и валовая касса, несмотря на отсутствие крупных премьер неделей ранее, составила всего лишь 693 млн руб., то есть подросла на смешные 6%.

Если в прошлом году возвращение «Звёздных войн» и нашего зрителя пробрало до такой степени, что ненадолго обновило стартовые рекорды, то теперь, когда франчайз вновь стал чем-то привычным, всё вернулось куда-то в 2005 год и к недосборам «Мести Ситхов» — едва осилив к утру понедельника 350 млн руб., новый фильм отстал от седьмого эпизода (881 млн руб.) более чем на 60%, а в чарте стартовых сборов в этом году едва пролез в двадцатку лидеров, проиграв, среди прочих, «Иллюзии обмана 2» (417 млн руб.) и «Дому странных детей мисс Перегрин» (414 млн руб.) и едва сумев обогнать такой уберблокбастер, как «Боги Египта» (329 млн руб). Итоговая касса «Изгоя» теперь даже при гораздо лучшей, чем у «Пробуждения», выносливости может не добраться до тех денег, которые оно собрало за свои первые выходные.

В остальном ни один релиз не поднял перед лицом новичка девятизначной суммы, а впереди всех оказалась «Моана» — мультфильм разумно опустился вдвое и пришёл к 99 млн руб. за третий уикенд и 740 млн руб. подытога, с которыми он уверенно оставляет позади «Рапунцель» (731 млн руб.) и надеется добрать ещё под сотню.

Сразу следом стартовала вторая заметная премьера в лице «Призрачной красоты» — от нашего зрителя звёздная мелодрама получила 91 млн руб., обогнав, скажем, «Ромовый дневник» (80 млн руб.) и «Судью» (66 млн руб.) со звёздами похожей величины в главных ролях. Итоговые её сборы теперь должны приземлиться в районе двух сотен.

Ниже хоть что-то заметное показал лишь «Новогодний корпоратив» — падение на 58% дало комедии 59 млн руб. за вторые выходные и 243 млн руб. подытога, осталось подобраться как можно ближе к трём сотням. В хвосте пятёрки лидеров «Союзники» закругляют прокат с 19 млн руб. за третий уикенд и 242 млн руб. текущей кассы, а «Фантастические твари» после 17 млн руб. за пятые выходные показывают 1,420 млрд руб. за месяц проката.

Что же касается текущей недели, то мы будем наблюдать вынужденную вторую попытку поднять валовую кассу до подобающих концу декабря высот, и здесь будут задействованы уже два крупных новичка — очередной выход бесконечной отечественной франшизы «Ёлки 5» и заокеанская нф-мелодрама «Пассажиры». Следите за нашими обзорами.


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