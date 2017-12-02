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Брайан Сингер уволен с поста режиссёра «Богемной рапсодии» за две недели до окончания съёмок

Киноблог » Вести с полей » 05 декабря 2017, 16:39:29
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Брайан Сингер

В понедельник, 4 декабря, студия Fox сделала заявление о том, что Брайан Сингер больше не является режиссёром «Богемной рапсодии» — биографической картины о легендарной британской группе Queen.

Ранее, в субботу, 2 декабря, сообщалось, что студия Fox временно приостановила работу над «Богемной рапсодией» из-за отсутствия Сингера на съёмочной площадке. По данным источников, Сингер не вернулся на съёмки в Лондон после Дня благодарения.

Решение об увольнении Сингера было принято не только из-за отсутствия режиссёра на съёмках, но и из-за конфликтов с актёрами Рами Малеком, исполняющим роль Фредди Меркьюри, и Томом Холландером, исполнявшим роль менеджера Queen Джима Бича, который даже покинул проект, но его убедили вернуться.

Ранее студия уже сталкивалась с внезапными исчезновениями режиссёра во время съёмок фильмов «Возвращение Супермена» и «Люди Икс: Апокалипсис», поэтому перед началом съёмок «Богемной рапсодии» руководство Fox предупредило Сингера, что студия больше не намерена мириться с подобным поведением режиссёра.

Когда Сингер задержался в Штатах дольше оговоренных десяти дней, оператор Ньютон Томас Сигел несколько дней снимал фильм вместо него, после чего Fox остановила производство.

В ответ на увольнение Брайан Сингер выпустил собственное заявление, в котором говорится: «Слухи о моём неожиданном уходе со съёмок в связи с конфликтом с Рами Малеком не соответствуют действительности. Несмотря на наличие творческих разногласий, мы с Рами успешно решали их и продолжали работу до Дня благодарения». Кроме того, Сингер сослался на серьёзную болезь одного из родителей, которая, по его словам, наложила отпечаток на его собственное здоровье. Также Сингер добавил, что «Богемная рапсодия» — проект его мечты, и разорвать договор со студией не было его решением.

Как сообщает Variety, учитывая, что до конца съёмочного периода осталось две недели, студия может обратиться к одному из участников съёмочной группы с просьбой завершить фильм, вместо того, чтобы искать нового режиссёра.

У «Богемной рапсодии» большая история. Ещё в 2010 году фильм о Фредди Меркьюри разрабатывал Саша Барон Коэн, он же собирался исполнять главную роль, обладая общепризнанным внешним сходством с Меркьюри. Сценарий к фильму писал Питер Морган, среди претендентов на режиссёрское кресло упоминались Дэвид Финчер, Том Хупер и Стивен Фрирз. Однако проект не получил развития из-за разногласий с оставшимися в живых музыкантами Queen относительно содержания фильма и тона повествования.


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