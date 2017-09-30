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Новинки октября: «Бегущий по лезвию 2049», «Геошторм» и отечественное кино

Роман КОРНЕЕВ, 1 октября 2017
Статьи » Анонс Премьеры

Новинки октября: Бегущий по лезвию 2049 , Геошторм и отечественное кино

Если в прошедшем сентябре прокат состоял по сути из трёх фильмов, то грядущий октябрь в этом смысле ожидается богаче разве что отечественными названиями да некоторым числом среднепрокатников, такой уж выдался сезон, интересные релизы приходится буквально высматривать с лупой, попутно пытаясь сообразить, что сломалось в мировой кинопрокатной машине. Впрочем, обо всём по порядку.

Открывается новый сезон первым за долгое время тру-блокбастером, 5 октября стартует долгожданный «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва, в котором Харрисон Форд и Райан Гослинг разовьют наследие Ридли Скотта и Филипа К. Дика о репликантах, и надежды на фильм невероятно велики, западные критики уже назвали новичка своеобразной «Дорогой ярости» этого года.

Главная новинка настолько плотно задавит собой прокат (собственно, до ноября с ней ничего просто не сможет сравниться), что удивительным образом именно эта неделя ещё и богата на среднепрокатники. Тут попытаются что-нибудь собрать спортивная драма «Борг/Макинрой», выживальческий триллер с Кейт Уинслет «Между нами горы» и отечественная комедия по сценарию снявшего своё имя с титров Крыжовникова «Жизнь впереди».

12 октября заметных лидеров среди новичков не планируется, в тени «Блэйдраннера» стартуют многострадальный отечественный космический фильм на основе реальных событий «Салют-7», анимационная полнометражка «Мой маленький пони» и зачем-то перенесённая сюда с пустого сентября и потому вынужденно среднепрокатная ЖЗЛ-драма с Томом Крузом «Сделано в Америке».

19 октября в свою очередь настаёт время очередных блокбастеров, на этот раз куда менее определённых качеств, как зрительских, так и коммерческих. Для начала выходит фильм-катастрофа «Геошторм», который словно нарочно сделали рип-оффом фильма «Послезавтра», которому уже 13 лет от роду. Какую-то новизну тут привносят разве что противоестественные причины происходящего и кой-какой вокруг этого детектив.

Другим новичком недели становится очередное отечественное игровое фэнтэзи про попаданца «Последний богатырь». Детишкам на потеху, если найдутся желающие.

Ну и завершают список премьер октября выходящие 26 числа два непонятно кому нужных сиквела — «Скайлайн 2» вновь вернётся к идее массированных спецэффектов об инопланетной инвазии, а «Пила 8» зачем-то достанет из могилы давно почившего Джона Крамера по прозвищу Пила.

Если этой киноэксгумации недостаточно, то вот вам последняя новинка: в прокат наконец выходит доставшая всех своим непрекращающимся хайпом имени Поклонской придворная костюмная мелодрама про царя и балерину «Матильда». Надеемся, что ни один кинотеатр не пострадает.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до ноября, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2017 года.


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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/10/01/premier.shtml
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