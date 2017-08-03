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Хейли Этвелл, Эриксон Кор, Дэмиан Шазелл и «Дивергент»

Киноблог » Вести с полей » 03 августа 2017, 14:59:28
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Хейли Этвелл сыграет в фильме Марка Форстера «Кристофер Робин»

Хейли Этвелл

Хейли Этвелл составит экранную пару с Эваном Макгрегором в фэнтезийной драме режиссёра Марка Форстера «Кристофер Робин». Картина снимается по мотивам диснеевского мультсериала о Винни Пухе.

Фильм расскажет о повзрослевшем герое диснеевских мультфильмов Кристофере Робине, который со временем превратился в лишённого воображения бизнесмена. У него абсолютно нет времени на семью — жену и дочь, тем более на неожиданно появившегося в его жизни Винни Пуха, разыскивающего своих друзей. Кристоферу Робину придётся найти способ помочь и Винни, и своей семье, чтобы в итоге не потерять всё, что ему дорого. Винни Пух навещает своего друга, чтобы напомнить ему о волшебстве Стоакрового леса и его друзьях: Тигре, Кенге, Крошке Ру, Пятачке, Ослике, Сове и Кролике.

Макгрегор сыграет взрослого Кристофера Робина, а Этвелл — его супругу.

Первоначально сценарий писал Алекс Росс Перри, затем Том Маккарти, а в итоге его почти полностью переписала сценаристка «Скрытых фигур» Эллисон Шрёдер. За производство отвечает кинокомпания Walt Disney Pictures.

Телеканал Starz займётся разработкой «Дивергента»

Дивергент

Год назад было объявлено, что заключительный четвёртый фильм франшизы под общим названием «Дивергент» отправится на телевидение, сегодня стало известно, что проект приобрёл кабельный канал Starz. Причиной такого решения студии Lionsgate стали низкие сборы экранизаций одноимённой книжной серии Вероники Рот.

Картине «Дивергент, глава 4» не суждено было выйти в прокат в этом году, зато она должна была стать телефильмом, который положит начало сериалу о событиях из того же самого постапокалиптического мира. Как раскрутит данную ситуацию Starz, пока неизвестно. Объясняется это начальной стадией разработки, то есть пока идёт только обдумывание идеи. Неясно также и то, найдётся ли в этом проекте место для ведущих актёров кинофраншизы — Шейлин Вудли, Тео Джеймсу и Энселу Элгорту.

Сценарий четвёртой главы написал Адам Козад, он же выступает исполнительным продюсером, режиссёр — Ли Толанд Кригер («Век Адалин»), и пока они всё ещё числятся за проектом. Сохранят ли они свои позиции, тоже неизвестно, хотя телеканалом Starz уже семь месяцев владеет всё та же Lionsgate, с которой Козад и Кригер заключали контракты.

Эриксон Кор готовится к съёмкам триллера по сценарию Дэмиана Шазелла

Эриксон Кор

Эриксон Кор («Расплата», «На гребне волны», «Преодоление», «Сорвиголова», «Форсаж») возглавит съёмки остросюжетного триллера «Притязание» ("Claim") по сценарию Дэмиана Шазелла из Чёрного списка. В настоящий момент проект набирает актёров.

Главный герой фильма — отец-одиночка с криминальным прошлым, который должен разыскать похищенную дочь и одновременно противостоять таинственным требованиям супружеской пары, утверждающей, что это их ребёнок.

Съёмки начнутся уже в этом году при участии продюсеров: Скотта Клейтона из компании Oceanside Media, Расселла Левайна из Route One Entertainment, Джея Стерна и Чипа Диггинса, и финансовой поддержке Capstone Group и Oceanside Media.

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