«Настоящий детектив 3» и сериал от Патти Дженкинс и Криса Пайна

«Настоящий детектив 3» нашёл главного исполнителя

Махершала Али официально утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива». Как известно, актёр, ставший в этом году обладателем премии «Оскар» за лучшую роль второго плана в драме «Лунный свет», в начале июля получил предложение от НВО сыграть в сериале главного персонажа. Сегодня программный директор телеканала Кейси Блойс официально объявил о подписании с Али контракта.

Разработка «Настоящего детектива» началась ещё в марте. Шоураннер двух первых сезонов Ник Пиццолатто придумал общую сюжетную канву и написал два эпизода. Помимо него сценарием занимается Дэвид Милч, прежде сотрудничавший с НВО на таких проектах, как «Дэдвуд» и «Фарт». Он же выступит шоураннером сериала. Блойс уже ознакомился со сценариями пяти эпизодов и очень высоко их оценил.

Махершалу Али можно увидеть в сериалах «Карточный домик» и «Люк Кейдж» телеканала Netflix, в настоящее время актёр снимается у Роберта Родригеса в фантастическом боевике «Алита: Боевой ангел», релиз которого состоится летом 2018 года.

Крис Пайн и Патти Дженкинс воссоединятся для участия в телевизионной драме

Телеканал TNT дал добро на съёмки многосерийной драмы «День, когда она потемнеет» ("One Day She’ll Darken"), главную роль в которой исполнит Крис Пайн. Режиссёром пилотной серии выступит Патти Дженкинс, которая уже сотрудничала с актёром в кинокомиксе «Чудо-женщина». Если на старте проект удастся, то Дженкинс займёт место режиссёра на постоянной основе. Всего запланировано шесть серий.

События происходят в Лос-Анджелесе. В центре сюжета — реальная история Фауны Ходел, которую в 1949-м году мать-подросток отдала в чужие руки. Спустя много лет уже взрослая героиня пытается раскрыть тайны своего прошлого. Расследование приводит её к доктору Джорджу Ходелу — голливудскому гинекологу с дурной репутацией, замешанному в одном из самых загадочных и нераскрытых до сих пор убийств Элизабет Шорт, начинающей актрисы, известной как Чёрный Георгин.

Будучи под подозрением, доктор при жизни так и не был привлечён к ответственности, пока его сын и детектив полиции Лос-Анджелеса Стив Ходел не обвинил покойного отца в причастности к этому и ещё нескольким убийствам.

Крис Пайн сыграет Джея Синглтэри, бывшего морского пехотинца, ставшего скандальным папарацци, чья репутация пострадала после истории про Ходела. Синглтэри затаил обиду и жажду мщения, и обвинения Стива Ходела оказались ему на руку. Однако за этой историей скрывается трудный нравственный выбор — лабиринт зла людских сердец, хождение по которому проверит на прочность принципы непостоянного Джея, если они вообще у него были.

За основу сценария взята биография Фауны Ходел. Её адаптацию для проекта написал Сэм Шеридан, муж Патти Дженкинс. Финансировать проект будет Studio T, исполнительные продюсеры: Дженкинс, Майкл Шугар («13 причин, почему»), Шеридан и Пайн. Съёмки начнутся этой осенью. Авторы проекта обещают нагнать на зрителей страху и удивить неожиданными поворотами сюжета.

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