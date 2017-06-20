Кинокасса России: 27-30 июля, «Взрывная блондинка» и худшая касса за два года

С головой окунувшись в тёмные времена, отечественный бокс-офис конца июля предложил нам худшую валовую кассу со времён сентября 2015 года (она упала по сравнению с предыдущими выходными на 21%, чтобы составить 379 млн руб.), первого лидера, не пробившего 100-миллионный рубеж, со времён «В сердце моря» в том же декабре, и первого не сумевшего сделать это лидера-новичка со времён аж «Скорого Москва-Россия» весной 2014 года.

Попавшим в эту незавидную позицию новичком была «Взрывная блондинка» — никак не выиграв от статуса главной, а не второстепенной премьеры, экшн-бенефис Шарлиз Терон добыл у нас 95 млн руб., стартовав заметно слабее как «Джона Уика 2» (161 млн), так и других стилизованных жанровых фильмов вроде «Города грехов 2» (121 млн) и «Великого уравнителя» (112 млн). Итоговые сборы новичка теперь вряд ли заметно превысят 200 миллионов.

Все прочие релизы в чарте также не смогли воспользоваться безрыбьем. На второй строчке «Дюнкерк» после никакого старта просел на 59%, что привело его к 59 млн руб. за уикенд и 259 млн руб. за 11 дней проката, впереди тут ещё миллионов 50-70. За ним «Планета обезьян: Война» повторно упала на 61%, на этот раз — к 45 млн руб. за третьи выходные и 631 млн руб. подытога.

Замкнули пятёрку лидеров мультфильмы — дежурный европейский ноунэйм «Стань легендой! Бигфут младший» поднял на старте 42 млн руб., а за ним «Гадкий я 3», невзирая на конкуренцию, удержался в рамках двукратного падения и пришёл к 35 млн руб. за пятый уикенд и 1,434 млрд руб. за месяц проката.

Хорошая новость в том, что самая нижняя точка пройдена — август обещает зрителю парочку хоть скромных, но блокбастеров, и первый из них в лице «Тёмной башни» намерен добыть на старте две-три сотни. Впрочем, даже при наилучшем раскладе валовая касса вряд ли поднимется выше полумиллиарда рублей. Следите за нашими обзорами.

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