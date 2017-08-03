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Телеканал Starz займётся разработкой «Дивергента»
Год назад было объявлено, что заключительный четвёртый фильм франшизы под общим названием «Дивергент» отправится на телевидение, сегодня стало известно, что проект приобрёл кабельный канал Starz. Причиной такого решения студии Lionsgate стали низкие сборы экранизаций одноимённой книжной серии Вероники Рот.
Картине «Дивергент, глава 4» не суждено было выйти в прокат в этом году, зато она должна была стать телефильмом, который положит начало сериалу о событиях из того же самого постапокалиптического мира. Как раскрутит данную ситуацию Starz, пока неизвестно. Объясняется это начальной стадией разработки, то есть пока идёт только обдумывание идеи. Неясно также и то, найдётся ли в этом проекте место для ведущих актёров кинофраншизы — Шейлин Вудли, Тео Джеймсу и Энселу Элгорту.
Сценарий четвёртой главы написал Адам Козад, он же выступает исполнительным продюсером, режиссёр — Ли Толанд Кригер («Век Адалин»), и пока они всё ещё числятся за проектом. Сохранят ли они свои позиции, тоже неизвестно, хотя телеканалом Starz уже семь месяцев владеет всё та же Lionsgate, с которой Козад и Кригер заключали контракты.
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