Хауме Кольет-Серра выбрал «Круиз по джунглям» вместо сиквела «Отряда самоубийц»

Хауме Кольет-Серра отказался возглавить съёмки сиквела «Отряда самоубийц» для кинокомпании Warner Bros. Pictures. Фильм по-прежнему остаётся без главного постановщика, а среди тех, кого безуспешно пытались привлечь к проекту: Мел Гибсон, Рубен Флейшер, Даниель Эспиноса и Джонатан Левайн. Режиссёр отдал предпочтение приключенческой картине «Круиз по джунглям» ("Jungle Cruise") по мотивам диснеевского парка развлечений. Проект опекает студия Disney, главная роль числится за Дуэйном Джонсоном.

Развлекательный аттракцион, который вдохновил на создание проекта, появился в диснеевском парке со дня его открытия. В нём группа людей отправляется в приключение по Амазонке, где встречаются самые диковинные животные.

Кольет-Серра, специализирующийся на экшен-триллерах, и на этом проекте сможет развернуться, поскольку изначально фильм задумывался как приключенческое кино в стиле Индианы Джонса. Сценарий должны были писать Джон Рекуа и Гленн Фикарра, но в итоге его написали Джей Ди Пэйн и Патрик Маккей.

Дуэйн Джонсон, помимо исполнения главной роли, выступит продюсером вместе со своими партнёрами из Seven Bucks Productions Дэнни Гарсией и Хирамом Гарсией, а также Бо Флинном («Спасатели Малибу», «Разлом Сан-Андреас») из Flynn Picture Co, Джоном Дэвисом и Джоном Фоксом из компании Davis Entertainment. Съёмки запланированы на весну 2018 года.

Проект пополнит серию адаптаций диснеевских аттракционов, включая знаменитых «Пиратов Карибского моря» и «Особняк с привидениями».

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