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Бокс-офис США: 28-30 июля, Нолан воюет с эмоджи

Киноблог » Бокс-офис » 30 июля 2017, 22:05:48
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Дюнкерк

За океаном ещё не закончился июль, но уже закончились блокбастеры — после того, как «Чужой: Завет» зачем-то свалил из пустого августа в май (и ничего там толком не собрал), его место так и не было занято чем-то хоть сколько-нибудь перспективным, и в этом году традиционно самый мёртвый в календаре месяц сентябрь обещает подарить нам больше хитов, чем август.

Это хорошая новость для старожилов, и в первую очередь — для «Дюнкерка», не без боя сохранившего первую строчку с разумным падением на 44%. Фильм удержался хуже, чем «Начало» (32%) и «Интерстеллар» (38%), но лучше, чем подавляющее большинство летних блокбастеров, и при $28,1 млн за второй уикенд и $102,8 млн за десять дней проката он уверенно идёт уже на 180-200 миллионов итоговой кассы, где его встретят тот же «Интерстеллар» ($188 млн) и, быть может, временное, но всё-таки звание самого кассового релиза года, не являющегося римейком или частью франчайза. Общемировая касса, достигшая уже $234 млн, намерена покорить полмиллиарда при производственных затратах в $100 млн.

Эмоджи фильм

Главным противником Криса Нолана выступал позор сезона по имени «Эмоджи фильм», в пятницу сумевший завлечь в кино достаточно несчастных родителей, чтобы собрать десятку и стать лидером с двухмиллионным отрывом. Однако репутация фильма быстро его догнала, и по итогам уикенда он ограничился суммой в $25,7 млн, в полтора раза уступив «Энгри бёрдс» ($38,2 млн) и первым «Смурфикам» ($35,6 млн). Впрочем, «Сони» все равно не переживает — поскольку анимация была аутсорсена за границу, а производственный бюджет составил скромные $50 млн, даже при дурной выносливости новичок в состоянии принести прибыль.

Третью строчку отбила себе комедия «Девчачья поездка» — после отличного старта фильм упал всего на 36% и продолжает в одиночку спасать жанр с $20,1 млн за второй уикенд и $65,5 млн текущей кассы, которая отсюда должна ещё как минимум удвоиться. И уже следом стартовала вторая премьера в лице «Взрывной блондинки» — стилизованный комиксовый экшн с Шарлиз Терон добыл $18,6 млн, оказавшись в результате ближе к первому «Джону Уику» ($14,4 млн), чем ко второму ($30,4 млн), но не потеряв возможности с запасом отбить дома разумный бюджет в $30 млн.

Далее «Человек-паук: Возвращение домой» наконец-то получил возможность вздохнуть свободно и удержался в рамках 40-процентного падения, результатом стали $13,5 млн за четвёртый уикенд и $278,4 млн подытога, к которым фильм может добавить ещё сороковник. Куда менее удачливая «Планета обезьян: Война» просела ещё вдвое к $10,4 млн за третий уикенд и $118,7 млн текущей кассы (впереди у неё не больше тридцатки), а «Гадкий я 3» под некоторым давлением «Эмоджи» упал на 40% к $7,7 млн за пятые выходные и $230,4 млн за месяц проката.

На восьмой строчке происходило финальное отпевание «Валериана и города тысячи планет» — после провального старта космоопера Люка Бессона рухнула на 60% к $6,8 млн за уикенд и $30,6 млн подытога, обойти бы хоть «Меч короля Артура» ($39,1 млн), чтобы не стать наименее кассовым высокобюджетником сезона. В остальном «Малыш на драйве» и «Любовь — болезнь» дружно снизились на треть, первый фильм — к $4 млн за уикенд и $92 млн подытога, второй — к $3,4 млн и $30,4 млн. И, наконец, между ними вклинилась «Чудо-женщина», показавшая лучшее падение в топ-15 (на 23%), $3,5 млн за девятый уикенд и $395,4 млн за два месяца проката, к которым она такими темпами добавит ещё миллионов 15.

Что касается первого уикенда августа, он выглядит так неважно, что «Дюнкерк» в полной мере претендует на лидерство в третий раз — против него выходят многострадальная, похожая на телефильм во всём от бюджета до хронометража «Тёмная башня» (3200+), основанная на реальных событиях, которые мало кто рвётся вновь пережить, драма Кэтрин Бигелоу «Детройт» и несколько раз перенесённый и давно слитый в интернет триллер с Холли Берри «Похищение». Следите за нашими обзорами.


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