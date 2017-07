Мэттью Макконахи, Энн Хэтуэй, Стивен Найт, Дайан Лейн, Джейсон Кларк, Дженнифер Анистон, Риз Уизерспун и Брайс Даллас Ховард

Мэттью Макконахи и Энн Хэтуэй снимаются в нуар-триллере Стивена Найта

Партнёры по съёмочной площадке научно-фантастической картины «Интерстеллар» Мэттью Макконахи и Энн Хэтуэй воссоединились в секретном проекте — нуар-триллере Стивена Найта "Serenity". О фильме долгое время ничего не было известно, а роли, которые играют все участники актёрской труппы, не раскрываются.

Картина поведает мистическую историю о капитане рыболовецкого судна на тропическом острове, который сталкивается здесь со своим прошлым, заманивающим его в ловушку новой реальности, на самом деле являющейся совсем не тем, чем она кажется. Детали сюжета засекречены.

Съёмки фильма проходят на острове Маврикий в Восточной Африке. Найт не только выступает его режиссёром, он также написал оригинальный сценарий.

Помимо Макконахи и Хэтуэй, в фильме снимаются: Дайан Лейн, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу и Джереми Стронг («Игра на понижение», «Судья»). Продюсеры — Гай Хили («Лок») и Грег Шапиро («Повелитель бури», «Цель номер один»). Только что компания IM Global предоставила со съёмок первое фото, которое вы можете видеть выше.

Риз Уизерспун и Дженнифер Анистон подписались на сериал об утренних шоу

Риз Уизерспун и Дженнифер Анистон впервые после ситкома «Друзья», где они сыграли сестёр, воссоединяются для съёмок в сериале об утренних телевизионных шоу. Объектом его исследования станет медийное пространство Нью-Йорка и его обратная сторона. По слухам, между актрисами времён «Друзей» тоже было не всё гладко, а некоторые утверждают, что они серьёзно враждовали, в результате чего экранное время сестрички Джил-Уизерспун, было заметно сокращено. Но сейчас другое дело, все прошлые разногласия улажены и обе «сестрёнки» готовы к плодотворному сотрудничеству.

Идея сериала принадлежит бывшему главе НВО по драме и продюсеру Майклу Элленбергу. Сценарий пишет Джей Карсон («Карточный домик»), он же выступает исполнительным продюсером вместе со Стивеном Кловзом.

Уизерспун и Анистон также заявлены исполнительными продюсерами безымянного проекта. Неизвестно пока и то, какой из телевизионных каналов или медиасервисов предоставит сериалу площадку для показа.

Брайс Даллас Ховард пойдёт по стопам отца-режиссёра

Брайс Даллас Ховард дебютирует в режиссуре с фильмом «Типа Рок-звезда» ("Sorta Like a Rock Star") по одноимённому роману Мэттью Квика («Мой парень псих»). До сих пор дочь Рона Ховарда сняла в качестве режиссёра несколько короткометражек, музыкальное видео с Лили Коллинз и поучаствовала в телефильме-антологии «Зови меня сумасшедшим: пять историй» ("Call Me Crazy: A Five Film").

Героиня романа Мэттью Квика — девушка Эмбер Эплтон, которая живёт в задней части школьного автобуса вместе с матерью-алкоголичкой и преданным псом. Сей приют семейство нашло после того, как бойфренд матери вышвырнул их на улицу. Эмбер, вопреки складывающемуся сценарию её жизни, не желает покорно принимать судьбу, а бросает все свои силы вкупе с неиссякаемым оптимизмом и надеждой на улучшение жизни своей матушки и её эксцентричных друзей: неадекватной матери-одиночки, воспитывающей сына-аутиста; преподобного Чи с его студентками-хористками-кореянками; восьмидесятилетнего старика-нигилиста,группу геймеров-изгоев и сочинителя хайку военного ветеринара. Но тут случается непоправимая трагедия и Эмбер предстоит решить — сдаться или продолжить борьбу с невзгодами несмотря ни на что.

Над сценарием трудится сценарист/режиссёр Ол Паркер, известный по таким фильмам, как: «Представь нас вместе», «Сейчас самое время», «Отель Мэриголд», обе части. Продюсеры — Ли Столлман, Вик Годфри и Марти Боуэн.

