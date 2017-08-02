Йен Макшейн получил важную роль в перезапуске «Хеллбоя»

В перезапуске «Хеллбоя: Восхождении Кровавой королевы» ("Hellboy: Rise of the Blood Queen") появился второй участник актёрского ансамбля — Йен Макшейн. Он сыграет приёмного отца заглавного героя профессора Тревора Бруттенхолма ака профессора Брума. В дилогии Гильермо дель Торо эту роль исполнял другой британец — ныне покойный Джон Хёрт. Ну, а титульного персонажа в фильме будет играть Дэвид Харбор, ещё раньше примкнувший к проекту.

Напомним, что первый «Хеллбой: Герой из пекла» о сверхъестественном существе из ада, вызванном в «наш мир» Григорием Распутиным по заказу оккультистов Третьего Рейха и случайно попавшем к американцам, вышел в прокат в 2004 году. Титульного персонажа в нём сыграл Рон Перлман. Картина была снята за $66 млн и в мировом прокате собрала всего $99 млн. В 2008 году вышел её сиквел «Хеллбой II: Золотая армия», который сняли за $85 млн, а в прокате он заработал $160, 3 млн. На продолжении была поставлена точка, однако фанаты «Хеллбоя» периодически будоражили всемирную паутину, призывая общительного в соцсетях дель Торо снять продолжение.

Возродить и приумножить франшизу с большим количеством сиквелов взялась кинокомпания Millennium Films. Сценарий для первой картины с рабочим названием «Хеллбой: Восхождение Кровавой королевы», которой обещают присвоить рейтинг R, написали: Эндрю Косби («Эврика»), Кристофер Голден и создатель оригинальных комиксов о Хеллбое Майк Миньола. Режиссёр — Нил Маршалл, продюсеры: Ларри Гордон, Ллойд Левин и Майк Ричардсон из компании Dark Horse Entertainment. Съёмки фильма начнутся в сентябре.

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