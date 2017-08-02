|
Йен Макшейн получил важную роль в перезапуске «Хеллбоя»
В перезапуске «Хеллбоя: Восхождении Кровавой королевы» ("Hellboy: Rise of the Blood Queen") появился второй участник актёрского ансамбля — Йен Макшейн. Он сыграет приёмного отца заглавного героя профессора Тревора Бруттенхолма ака профессора Брума. В дилогии Гильермо дель Торо эту роль исполнял другой британец — ныне покойный Джон Хёрт. Ну, а титульного персонажа в фильме будет играть Дэвид Харбор, ещё раньше примкнувший к проекту.
Напомним, что первый «Хеллбой: Герой из пекла» о сверхъестественном существе из ада, вызванном в «наш мир» Григорием Распутиным по заказу оккультистов Третьего Рейха и случайно попавшем к американцам, вышел в прокат в 2004 году. Титульного персонажа в нём сыграл Рон Перлман. Картина была снята за $66 млн и в мировом прокате собрала всего $99 млн. В 2008 году вышел её сиквел «Хеллбой II: Золотая армия», который сняли за $85 млн, а в прокате он заработал $160, 3 млн. На продолжении была поставлена точка, однако фанаты «Хеллбоя» периодически будоражили всемирную паутину, призывая общительного в соцсетях дель Торо снять продолжение.
Возродить и приумножить франшизу с большим количеством сиквелов взялась кинокомпания Millennium Films. Сценарий для первой картины с рабочим названием «Хеллбой: Восхождение Кровавой королевы», которой обещают присвоить рейтинг R, написали: Эндрю Косби («Эврика»), Кристофер Голден и создатель оригинальных комиксов о Хеллбое Майк Миньола. Режиссёр — Нил Маршалл, продюсеры: Ларри Гордон, Ллойд Левин и Майк Ричардсон из компании Dark Horse Entertainment. Съёмки фильма начнутся в сентябре.
Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/08/02/5277.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
«Хеллбой», «Грань будущего 2», Ванесса Редгрейв, Джонни Депп, Джефф Бриджес, Дайан Лейн и Лайам Нисон
Ролики россыпью: «Первому игроку приготовиться», «Тор 3», «Лига справедливости» и «Очень странные дела»
Раздел Вести с полей
Мэттью Макконахи, Энн Хэтуэй, Стивен Найт, Дайан Лейн, Джейсон Кларк, Дженнифер Анистон, Риз Уизерспун и Брайс Даллас Ховард | 29/07
«Джеймс Бонд 25», Кристофер Маккуорри, Марк Уолберг, Чарли Ханнам, Гаррет Хедлунд, Педро Паскаль и Джаред Харрис | 27/07
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: Дуэйн Джонсон, «Гуччи», клипы Ивана Дорна и Кендрика Ламара » Ссылка дня » 30/07
Ролики россыпью: «Первому игроку приготовиться», «Тор 3», «Лига справедливости» и «Очень странные дела» » Ссылка дня » 24/07
|
В перезапуске «Хеллбоя: Восхождении Кровавой королевы» появился второй участник актёрского ансамбля — Йен Макшейн...
» Трейлер
1 августа, вторник
С головой окунувшись в тёмные времена, отечественный бокс-офис конца июля предложил нам худшую валовую кассу со времён сентября 2015 года...
Хауме Кольет-Серра отказался возглавить съёмки сиквела «Отряда самоубийц» для кинокомпании Warner Bros. Pictures...
31 июля, понедельник
74-й Венецианский кинофестиваль объявил участников основной конкурсной программы, а также состав международного жюри...
30 июля исполнилось 70 лет легендарному голливудскому актёру Арнольду Шварценеггеру...
» Отрывок
30 июля, воскресенье
За океаном ещё не закончился июль, но уже закончились блокбастеры — после того, как «Чужой: Завет» зачем-то свалил из пустого августа в май...
Новинки августа: «Тёмная башня», «Валериан», «Малыш на драйве»
Взрывная блондинка: Обмани другого
Роковое искушение: Девственницы-убийцы
Матрица времени: Девочки
Дюнкерк: Люди и цифры
|
|
|
|
|
«Дюнкерк», рецензия ММКФ 2017, фоторепортаж «Взрывная блондинка», рецензия «Игра престолов», 7 сезон, отзыв «Планета обезьян: Война», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия «Сырое», отзыв Сериал «Каслвания», отзыв «Роковое искушение», рецензия «Матрица времени», отзыв