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Хейли Этвелл сыграет в фильме Марка Форстера «Кристофер Робин»
Хейли Этвелл составит экранную пару с Эваном Макгрегором в фэнтезийной драме режиссёра Марка Форстера «Кристофер Робин». Картина снимается по мотивам диснеевского мультсериала о Винни Пухе.
Фильм расскажет о повзрослевшем герое диснеевских мультфильмов Кристофере Робине, который со временем превратился в лишённого воображения бизнесмена. У него абсолютно нет времени на семью — жену и дочь, тем более на неожиданно появившегося в его жизни Винни Пуха, разыскивающего своих друзей. Кристоферу Робину придётся найти способ помочь и Винни, и своей семье, чтобы в итоге не потерять всё, что ему дорого. Винни Пух навещает своего друга, чтобы напомнить ему о волшебстве Стоакрового леса и его друзьях: Тигре, Кенге, Крошке Ру, Пятачке, Ослике, Сове и Кролике.
Макгрегор сыграет взрослого Кристофера Робина, а Этвелл — его супругу.
Первоначально сценарий писал Алекс Росс Перри, затем Том Маккарти, а в итоге его почти полностью переписала сценаристка «Скрытых фигур» Эллисон Шрёдер. За производство отвечает кинокомпания Walt Disney Pictures.
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