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5 лучших роликов недели: Дуэйн Джонсон, «Гуччи», клипы Ивана Дорна и Кендрика Ламара

Киноблог » Ссылка дня » 30 июля 2017, 17:22:01
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5 лучших роликов недели: Дуэйн Джонсон, Гуччи , клипы Ивана Дорна и Кендрика Ламара

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Рекламная короткометражка про Дуэйна Джонсона и Сири.


«Гуччи» сделал рекламу новой коллекции в духе кинофантастики 70-х.


Новый, однокадровый клип Ивана Дорна:


Трейлер видеоигры Hellbllade:


Клип Рианны и Кендрика Ламара:


На этом всё.


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