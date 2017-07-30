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5 лучших роликов недели: Дуэйн Джонсон, «Гуччи», клипы Ивана Дорна и Кендрика Ламара
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Рекламная короткометражка про Дуэйна Джонсона и Сири.
«Гуччи» сделал рекламу новой коллекции в духе кинофантастики 70-х.
Новый, однокадровый клип Ивана Дорна:
Трейлер видеоигры Hellbllade:
Клип Рианны и Кендрика Ламара:
На этом всё.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/30/5273.shtml
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