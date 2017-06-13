Энтони и Джо Руссо, Генри Селик, «Лютер 5» и «Гонки Пушечное ядро»

Братья Руссо присмотрелись к игре Little Nightmares и Генри Селику

Энтони и Джо Руссо («Мстители: Война бесконечности», «Первый мститель: Другая война») обратили свой взор на теле-адаптацию кроссплатформенной инди-игры «Маленькие кошмары» ("Little Nightmares"), разработанной шведской компанией Tarsier Studios и вышедшей весной этого года. Братья-режиссёры на сей раз выступят исполнительными продюсерами анимационного проекта, а на место режиссёра они пригласили Генри Селика.

Героиня истории — 9-летняя девочка по имени Шестая, которая попадает внутрь Чрева, загадочного подводного корабля, наполненного монстрами и ловушками, а также гротескными существами в качестве гостей судна, находящимися на верхней палубе. Туда ей и нужно добраться, преодолев все трудности и задействовав собственную смекалку. В арсенале Шестой — зажигалка и ярко-жёлтый дождевик.

Полагают, что игра очень в духе Селика, уже снимавшего мультфильмы про маленьких девочек, где всё странно, жутковато и пронизано мрачным юмором. Для начала он снимет пилотную серию, ну а потом, если будет нужно, возглавит съёмки всех остальных. Сколько всего их будет — пока не сообщается.

Идрис Эльба возвращается в 5 сезон «Лютера»

ВВС анонсировала пятый сезон детективной драмы «Лютер», главную роль в которой исполнил Идрис Эльба. Актёр возвращается в очередное продолжение вместе с создателем сериала Нилом Кроссом, традиционно отвечающим за сценарий.

Напомним, что одержимый работой лондонский детектив Джон Лютер впервые появился в одноимённом сериале в 2010 году. Персонаж в исполнении Эльбы покорил зрителей и критиков. За свою работу актёр был удостоен премии «Золотой глобус», премию гильдии киноактёров, критиков и нескольких номинаций на «Эмми».

В пятом сезоне планируется показать четыре часовых эпизода, съёмки стартуют в начале будущего года.

Роусон Маршалл Тёрбер снимет римейк «Гонок Пушечное ядро»

Роусон Маршалл Тёрбер («Мы Миллеры», «Полтора шпиона») возглавит съёмки приключенческой экшен-комедии «Гонки Пушечное ядро» ("Cannonball Run") — римейка одноимённой картины 1981 года. Права на перезапуск приобрела в прошлом году кинокомпания Warner Bros. Авторы сценария новой версии — Томас Леннон и Роберт Бен Гарант, известные по фильмам «Ночь в музее».

Оригинальный фильм рассказал историю авантюриста Маклура, принявшего участие в автомобильной гонке без правил через всю Америку от Коннектикута до Калифорнии. Полиция пытается помешать незаконной гонке, участники которой рискованно превышают скорость, но Маклур идёт на хитрость и маскирует свой автомобиль под машину скорой помощи.

Главные роли в картине сыграли: Роджер Мур, Бёрт Рейнольдс (Маклур), Фара Фосетт, Дин Мартин, Питер Фонда и Джеки Чан. У фильма вышло два продолжения в 1984 и 1986 годах, куда вернулись далеко не все актёры. Warner Bros. приобрела права на всю франшизу.

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