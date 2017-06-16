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Кевин Смит приступил к съёмкам хоррор-антологии
Режиссёр Кевин Смит, обещавший нам в мае 2014 года приступить к съёмкам «Клерков 3»; весной 2015-го подтвердивший, что в том же году начнёт снимать продолжение «Тусовщиков из супермаркета» — перед «Клерками 3», которых он уже перенёс на 2016-й; а в 2016-м анонсировавший сериал по культовой картине 1984 года «Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение» ("Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension"); а ещё через год, в 2017-м, похвалившийся скриншотом титульного листа сценария фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезарузка», съёмки которого должны были начаться этим летом… Кевин Смит и правда снимает кино, не имеющее отношение ни к одному из перечисленных выше проектов.
Кино называется «Здесь был Киллрой» ("Killroy Was Here"), и это фильм ужасов с небольшим бюджетом, родившийся из одного из ежедневных подкастов Смита. Съёмки проходят во Флориде при участии Ringling College of Art and Design и компании Semkhor Productions.
Фраза «Здесь был Килрой» появилась в англоязычных странах Запада во время Второй мировой войны на граффити, изображающем большеносого лысого человека. Смит говорит, что картина станет первой частью хоррор-антологии. Ключевой персонаж — это классический монстр, встречающийся в фильмах наподобие «Калейдоскопа ужасов» ("Creepshow"). По словам режиссёра, Киллрой — это смесь Голема, Бугимена и Смерти с косой. Сценарий писали Смит и Эндрю Макелфреш.
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