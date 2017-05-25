Съёмки «Джона Уика 3» могут начаться уже в конце года

Чад Стахелски признался, что вовсю работает над третьим фильмом о Джоне Уике. Об этом режиссёр рассказал в интервью по случаю выхода второй картины в цифровом формате. В конце прошлого года, как мы помним, нам обещали расширение криминальной вселенной Уика, а также комиксы, в которых планируется представить оригинальную историю.

Исполнитель заглавной роли Киану Ривз и сценарист Дерек Кольстад, который закончил уже половину сценария, предлагали отправить Уика за границу, но Стахелски считает, что лучше заняться более детальным исследованием Нью-Йорка. В третьем фильме акцент будет сделан на хитросплетениях мира и нескольких уголках города, где и развернутся основные события. Идея заключается не в зрелищных номерах, присущих фильмам о Джеймсе Бонде, а во внимании к деталям.

В то время как в первом и втором фильмах действие разворачивается в течение приблизительно одной недели, события триквела охватят куда больший промежуток времени жизни Джона, и мы узнаем о нём немного больше. Например, точно неизвестно, откуда взялись навыки Джона, действительно ли он был военным, откуда он взялся и откуда знает несколько языков. Стахелски собирается разбросать по сюжету детали, которые помогут раскрыть его личность.

Съёмки «Джона Уика 3» могут стартовать уже в конце года, а если не получится, то наверняка в начале следующего. И он хотел бы снова занять место режиссёра, однако этому может помешать работа над перезагрузкой «Горца», которой он сейчас тоже занимается. Если Стахелски не станет режиссёром «Джона Уика», то всё равно будет связан с творческим процессом. А пока он называет себя «подготовительным режиссёром» проекта.

Ожидается, что в триквел, помимо Ривза, вернутся: Джон Легизамо в роли Аурелио, Йен Макшейн в роли Уинстона, Лэнс Реддик в роли Черона и Лоуренс Фишбёрн в роли Короля «Боулера».

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