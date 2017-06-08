Дженнифер Коннелли сыграет в сериале Скотта Дерриксона «Сквозь снег»

Дженнифер Коннелли примет участие в съёмках теле-сериала по научно-фантастическому триллеру Пон Чжун Хо «Сквозь снег». Ранее в проект зачислился Дэвид Диггс («Чудо»). Режиссёр проекта — Скотт Дерриксон.

События разворачиваются в будущем, спустя семь лет после техногенной катастрофы, вызвавшей новый Ледниковый период. Часть привилегированного населения переместилась в безостановочно движущийся экспресс. Жители поезда чётко разделяются по классам, где самый низший занят рабским трудом на благо высшего. В среде недовольных своим положением людей зреют революционные настроения, которые приводят в итоге к драматической развязке истории.

В основе упомянутой выше картины лежит французский графический роман Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта "Le Transperceneige". Главные роли в фильме сыграли: Крис Эванс, Тильда Свинтон, Сон Кан Хо, Эд Харрис, Джейми Белл и Джон Хёрт.

Сериал заказал американский кабельный канал TNT, автор сценария и продюсер — Джош Фридман («Терминатор: Хроники Сары Коннор», «Война миров»), продюсеры — Марти Адельштейн («Побег из тюрьмы», «Водолей») и Бекки Клементс («Водолей»).

Дженнифер Коннели будет играть пассажира первого класса Мелани Кэвилл, которая проявляет к обитателям в конце поезда неподдельное любопытство, она также работает «голосом поезда» в системе электронного оповещения. Диггс сыграет едва выжившего пассажира из конца поезда.

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