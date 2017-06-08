Даг Лиман экранизирует подростковую фантастику

Даг Лиман добавил в копилку будущих проектов экранизацию подросткового фэнтезийно-фантастического романа Эми Кауфман и Меган Спунер «Открыватели» ("Unearthed"). Права на неизданное пока произведение приобрела кинокомпания Columbia Pictures для Sony Pictures. Его публикация ожидается в январе будущего года.

События происходят в далёком будущем, где из-за серии экологических катастроф Земля стала почти непригодна для жизни. Однако есть планета, которая хранит технологии, способные помочь изменить жизнь людей к лучшему. Исследовать её тайны суждено учёному Джулсу Эддисону и мусорщице Эмилии Рэдклиф, которые случайно знакомятся и, пройдя через неприятие друг друга, приходят к пониманию сотрудничества. Им предстоит проникнуть внутрь таинственного храма, отыскать хранящуюся в нём информацию, расшифровать тайны древней расы и избежать все уготованные им ловушки. Но чем больше они узнают, тем более им кажется, что найденная информация на самом деле является технологией уничтожения человечества.

Роман описывают как помесь Лары Крофт с Индианой Джонсом с местом действия в космосе. Над сценарием работают Джез и Джон Генри Баттеруорты, написавшие для Лимана «Грани будущего», продюсер — Тайлер Томпсон из компании Cross Creek Pictures.

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